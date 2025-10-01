الحبس سنة لطليقة رجل أعمال شهير في اتهامها بالنصب

قضت المحكمة المختصة، بحبس طليقة رجل أعمال راحل شهير لمدة سنة في اتهامها بالنصب على أحد الأشخاص.

وكان أحد الأشخاص قد حرر محضرا ضد ل. ص.، طليقة رجل أعمال شهير في اتهامها بالنصب عليه، بعد استغلالها علاقتها الطيبة بزوجته في وحدة سكنية اشترتها منه دون سداد قيمة الوحدة.

وأضاف محرر المحضر أنها أبرمت عقدا جديدا لها ولم تسدد ثمن الوحدة، وتعمدت أن تصطنع عقدا باسمها مباشرة من الشركة، لتظهر أنها اشترت من الشركة مباشرة بخلاف الحقيقة بالرغم من أن البائع هو المشتري الأصلي من الشركة، وهو من حرر لها التنازل بالشركة في وجودها ووجود زوجته ورفضت سداد ثمنها.

