السبت، مناقشة "عالقون في الشبكة" بمكتبة ديوان مصر الجديدة

تناقش الكاتبة والمهندسة منى رضوان مجموعتها القصصية الجديدة، "عالقون في الشبكة: قصص من زمن يحكمه الـ AI "، الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر، في مكتبة ديوان فرع مصر الجديدة، يوم السبت المقبل الموافق 4 أكتوبر.



كتاب عالقون فى الشبكة:قصص من زمن يحكمه الـ AI

يقدم كتاب "عالقون فى الشبكة: قصص من زمن يحكمه الـ AI" رؤية تنبؤية جريئة للعلاقة المعقدة بين الإنسان والتكنولوجيا، ويسلط الكتاب الضوء على التغيرات الجذرية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على حياة الأشخاص.

وتستثمر رضوان، التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، خبرتها لتغوص في تفاصيل واقعنا ومستقبلنا القريب؛ المجموعة تمزج ببراعة بين الواقعية والفانتازيا لتعرض مشاهد يومية مألوفة، لكن بعين ناقدة لا تخلو من مسحة سخرية، كاشفة المفارقات التي جلبتها التكنولوجيا، من الأجهزة الذكية إلى مفهوم الـ "ميتافيرس".

وتتنوع عناوين القصص لتؤكد اتساع نطاق الموضوعات المتناولة، من العلاقات الإنسانية إلى الهوس بالشبكات، إذ تشمل المجموعة قصصًا مثيرة للانتباه مثل: "إيميل حلزوني"، "مدينة الواي فاي"، و"كشري الميتافيرس"، وصولًا إلى قصة "الخاطبة الذكية".

الكاتبة منى رضوان



يُذكر أن منى رضوان، لها مقال أسبوعي في "روزاليوسف" وسبق لها إصدار عدة أعمال منها رواية "هانية وأزواجها الثمانية"، كما صُنفت ضمن أكثر السيدات المؤثرات في مجموعة Women Of Egypt لعام 2024.

