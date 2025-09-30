حفل نجوى كرم في دبي أوبرا يرفع لافتة Sold Out

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنانة نجوى كرم المقرر انطلاقه خلال ساعات اليوم 30 سبتمبر على مسرح دبي أوبرا، عن اكتمال الحجز ورفع لافتة Sold Out بعد الإقبال الجماهيري الكبير وذلك قبل انطلاقه بساعات.

ومن المنتظر أن تقدم نجوي كرم الأغنية اللبنانية مع مجموعة من أشهر أغانيها التي رسّخت حضورها في ذاكرة جمهورها، إلى جانب بعض من أحدث أعمالها، في عرض موسيقي يتوق له عشّاق اللون اللبناني الأصيل.

الفنانة نجوى كرم

من جهة أخرى، تحدثت نجوى كرم في تصريحات إعلامية مؤثرة عن والدتها، مشيرة إلى العلاقة العميقة التي تربطهما، ومشددة على أهمية برّ الوالدين. وقالت:"أوعوا تودوا أهلكم لدار مسنين.. ربنا هيغضب عليكم".

وأضافت: "أمي عمرها 95 سنة، وركّبت لها كاميرات في البيت حتى أطمئن عليها بسبب فوبيا الخوف اللي عندها. قبل يومين، شيلتها بنفسي، وحسّيت بألم في ضهري، بس تجاهلت التعب، لأن أي شيء بييجي من ورا خدمة الأم فيه شفاء".

كما أكدت أن الفن بالنسبة لها رسالة إنسانية قبل أن يكون مهنة لجني المال، قائلة:"الفنان اللي بيغني عشان الفلوس بس، بيشوف الفن كمهنة، أما أنا فبرفض كتير من العروض لأنه الفن بالنسبة لي رسالة."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.