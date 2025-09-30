الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حفل نجوى كرم في دبي أوبرا يرفع لافتة Sold Out

نجوى كرم. فيتو
نجوى كرم. فيتو

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنانة نجوى كرم المقرر انطلاقه خلال ساعات اليوم 30 سبتمبر على مسرح دبي أوبرا، عن اكتمال الحجز ورفع لافتة Sold Out بعد الإقبال الجماهيري الكبير وذلك قبل انطلاقه بساعات.

ومن المنتظر أن تقدم نجوي كرم الأغنية اللبنانية مع مجموعة من أشهر أغانيها التي رسّخت حضورها في ذاكرة جمهورها، إلى جانب بعض من أحدث أعمالها، في عرض موسيقي يتوق له عشّاق اللون اللبناني الأصيل.

 

الفنانة نجوى كرم

من جهة أخرى، تحدثت نجوى كرم في تصريحات إعلامية مؤثرة عن والدتها، مشيرة إلى العلاقة العميقة التي تربطهما، ومشددة على أهمية برّ الوالدين. وقالت:"أوعوا تودوا أهلكم لدار مسنين.. ربنا هيغضب عليكم".

وأضافت: "أمي عمرها 95 سنة، وركّبت لها كاميرات في البيت حتى أطمئن عليها بسبب فوبيا الخوف اللي عندها. قبل يومين، شيلتها بنفسي، وحسّيت بألم في ضهري، بس تجاهلت التعب، لأن أي شيء بييجي من ورا خدمة الأم فيه شفاء".

كما أكدت أن الفن بالنسبة لها رسالة إنسانية قبل أن يكون مهنة لجني المال، قائلة:"الفنان اللي بيغني عشان الفلوس بس، بيشوف الفن كمهنة، أما أنا فبرفض كتير من العروض لأنه الفن بالنسبة لي رسالة."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل نجوى كرم في دبي حفل نجوى كرم دبي أوبرا مسرح دبي أوبرا نجوى كرم

الأكثر قراءة

أتليتكو مدريد يتقدم بثلاثية على فرانكفورت بالشوط الأول في دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يكتسح فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

محمد منير يكشف تفاصيل حالته الصحية

نتنياهو يتحدث عن انتهاء مهام الوزير ديرمر

حالة الطقس غدا، أمطار رعدية وغزيرة على هذه الأماكن

أسعار الذهب فى قطر اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة مرموقة

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

عالم أزهري يحذر الأزواج من تصوير العلاقات الخاصة: تفتح أبواب الفتنة والشيطان والفضيحة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads