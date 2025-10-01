لحظة انهيار المغنية لولا يونج على المسرح بشكل مفاجئ وإلغاء حفلاتها المقبلة (فيديو)

سقطت المغنية البريطانية لولا يونج، المشهورة بأغنيتها الناجحة "ميسي/Messy"، بشكل مفاجئ على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وانهارت الفنانة يونج، البالغة من العمر 24 عامًا، والمولودة في العاصمة البريطانية لندن خلال حفلة موسيقية في مدينة نيويورك، يوم السبت الماضي.

امس الثلاثاء، أعلنت المغنية يونج، عبر حسابها على منصة "إنستجرام"، أنها ستُلغي كل أنشطتها المقبلة بعد ذلك الانهيار المفاجئ.

Can you say yes if you can see this? We are in headline news for being censored on X.



The very young and healthy Lola Young, who is fully vaccinated, collapses on stage while performing!



Do you think it’s a coincidence? Thanks. https://t.co/lKlDX6Wdrq — Erin Elizabeth Health Nut News🥜 (@unhealthytruth) September 29, 2025



وقالت: "سآخذ استراحة لفترة. يؤسفني إلغاء كل مشاريعي المقررة في المستقبل القريب"، من دون تحديد الحفلات، التي تقرر إلغاؤها، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضافت: "آمل من كل قلبي بأن تمنحوني فرصة ثانية عندما أكون قد تمكنت من تطوير نفسي والعودة أقوى"، شاكرة لمعجبيها "حبهم ودعمهم".

وكانت المغنية، التي أصدرت ألبومها الثالث قبل 10 أيام، تُحيي حفلة في مهرجان "آل ثينجز جو" All Things Go في مدينة نيويورك، السبت، عندما انهارت على المسرح في منتصف العرض.

Oh my gosh Lola young I hope she heals and gets better that’s scary pic.twitter.com/1Q2fTAvvDq — ★𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑮𝒓𝒐𝒐𝒗𝒆 𝑩𝒂𝒃𝒚 ★  (@DiscoEnigma92) September 28, 2025



وسارع المسعفون إلى نقلها من على خشبة المسرح وسط ذهول معجبيها، وفق ما ظهر في مقاطع فيديو عدة.

وكتبت، لاحقًا، على "إنستجرام": "أنا بخير الآن"، معلنة إلغاء حفلتها في اليوم التالي في واشنطن.

وفي اليوم السابق، ألغت لولا يونج مشاركتها في مهرجان في نيوجيرزي، وعلّل مدير أعمالها نيك شيمانسكي ذلك عبر "إنستجرام" بـ "إجراءات وقائية لضمان سلامتها"، في سياق "صحتها النفسية".



وكانت المغنية التي اكتسبت شهرة عالمية، العام 2024، بأغنيتها الناجحة "ميسي" أفادت في مقابلات عدة بأنها تعاني اضطراب الفصام العاطفي الذي قد يسبب نوبات هوس، ويتطلب علاجًا في المستشفى.

وقالت في مقابلة مع صحيفة "ذي جارديان" أنها قصدت مركزًا لإعادة التأهيل من إدمان الكوكايين أواخر العام الماضي.

وعندما صعدت إلى المسرح السبت، أخبرت معجبيها أنها كانت تمر بـ"أيام صعبة"، وأمس الثلاثاء، اعتذرت عن التسبب "بخيبة لكل من اشترى تذكرة" ووعدت بردِّ ثمنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.