رئيس الأركان الإسرائيلي: لا يجب الاستهانة بحماس ونحن في حرب تاريخية بغزة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: إن إسرائيل تمر بـ"فترة حرب تاريخية" في قطاع غزة، مؤكدًا أن المواجهة الجارية تمثل واحدة من أعقد الحروب التي تخوضها المؤسسة العسكرية.

تحذير من الاستهانة بحماس

وحذر زامير من الاستهانة بحركة حماس، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي يعمل على هزيمتها عبر تكثيف عملياته الميدانية والضغط العسكري المتواصل.

مرونة للقيادة السياسية الإسرائيلية

وأشار رئيس الأركان إلى أن الجيش سيمنح القيادة السياسية الإسرائيلية مرونة كاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسار العمليات العسكرية وإدارتها خلال المرحلة المقبلة.

ونقل موقع "والا" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: إن القتال في غزة سيتصاعد خلال الأيام المقبلة ولا نية لخفض شدة العمليات.



وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن مدى استمرار القتال واتساع نطاقه سيتحدد وفق الرد الذي ستقدمه حماس، مشيرا إلى أن الخطط العسكرية معتمدة على رد حماس على مقترحات ترامب.

