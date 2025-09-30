الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الأركان الإسرائيلي: لا يجب الاستهانة بحماس ونحن في حرب تاريخية بغزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: إن إسرائيل تمر بـ"فترة حرب تاريخية" في قطاع غزة، مؤكدًا أن المواجهة الجارية تمثل واحدة من أعقد الحروب التي تخوضها المؤسسة العسكرية.

تحذير من الاستهانة بحماس

وحذر زامير من الاستهانة بحركة حماس، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي يعمل على هزيمتها عبر تكثيف عملياته الميدانية والضغط العسكري المتواصل.

مرونة للقيادة السياسية الإسرائيلية

وأشار رئيس الأركان إلى أن الجيش سيمنح القيادة السياسية الإسرائيلية مرونة كاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسار العمليات العسكرية وإدارتها خلال المرحلة المقبلة.

ونقل موقع "والا" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: إن القتال في غزة سيتصاعد خلال الأيام المقبلة ولا نية لخفض شدة العمليات.


وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أن مدى استمرار القتال واتساع نطاقه سيتحدد وفق الرد الذي ستقدمه حماس، مشيرا إلى أن الخطط العسكرية معتمدة على رد حماس على مقترحات ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الأركان الإسرائيلي إسرائيل إيال زامير قطاع غزة غزة حماس

مواد متعلقة

إسرائيل تهدد بتوسيع العمليات العسكرية في غزة

قطر تكشف تفاصيل جديدة بشأن خطة ترامب وموقف حماس

حماس معلقة على عملية الدهس: شعبنا لن يصمت على جرائم الاحتلال

الأكثر قراءة

أول تعليق من التعليم على انتشار فيروس HFMD في المدارس

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

كرة اليد، الأهلي يخسر أمام برشلونة في نصف نهائي مونديال الأندية

من قصص القرآن الكريم، العبد الصالح يقرر فراق موسى

بعد إصابة 4 طلاب بمدرسة في المريوطية بفيروس HFMD، ما أبرز أعراضه؟

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

عالم أزهري يحذر الأزواج من تصوير العلاقات الخاصة: تفتح أبواب الفتنة والشيطان والفضيحة

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خبير أصوات: محمد الكحلاوي لم يكن مجرد منشد بل دراسات متكاملة في النغم (فيديو)

عالم أزهري يحذر الأزواج من تصوير العلاقات الخاصة: تفتح أبواب الفتنة والشيطان والفضيحة

من قصص القرآن الكريم، العبد الصالح يقرر فراق موسى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads