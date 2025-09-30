الشيف محمود سعد يعود ببرنامج "مطبخ الحياة" السبت المقبل

تعرض قناة الحياة بداية من يوم السبت المقبل 4 أكتوبر، البرنامج الشهير "مطبخ الحياة"، من تقديم الشيف محمود سعد، حيث يذاع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.

ويعتمد البرنامج على تقديم وصفات سهلة وبسيطة، مع تسليط الضوء على الأكلات التراثية المصرية، بما يواكب احتياجات الجمهور اليومية، ويمنح المتابعين أفكارًا عملية واقتصادية تساعد ربات البيوت على إعداد مائدة عامرة، تعزز روح الترابط الأسري.

البدائل الغذائية

كما يطرح الشيف محمود سعد من خلال البرنامج العديد من الأفكار الجديدة للبدائل الغذائية، ويشارك متابعيه نصائح عملية من قلب المطبخ، في تفاعل مباشر يلبّي تطلعات محبي الطهي من مختلف الفئات.

