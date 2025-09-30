محمد عبد الجليل يكتب: معركة في النيل.. إمبراطورية 'شريف البحيري للكيف' تنهار.. فرحة في البحيرة وتطهير 'جزيرة الرعب'!.. رصاص الشرطة يحسم المواجهة.. مصرع الزعيم و6 من أعوانه!

لم تكن مجرد جزيرة نائية في قلب مجرى نهر النيل بإيتاي البارود بالبحيرة، بل كانت حصنًا مُحصنًا و"منطقة حظر جوي" فرضها عليها رجال الموت والإجرام.

إنها مملكة أكبر عصابة لجلب وترويج المخدرات، التي اتخذت من تضاريس الطبيعة ملاذا، ومن المراكب وسيلة لتهريب السموم، ومن الرصاص لغة للسيطرة.

لسنوات، حكمت هذه البؤرة الإجرامية، التي يضم سجل قادتها أحكاما تصل إلى السجن المؤبد في جنايات القتل والسرقة المسلحة والاتجار بالموت الأبيض.

كانت إمبراطورية قائمة بذاتها، لا تخشى قانونًا، تعزز سطوتها بـ16 قطعة سلاح ناري، تنتظر اللحظة لترويع المنطقة.

"عين الصقر" ترصد تحركات الزعيم واعوانه!

تحولت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام إلى خيوط ذهبية تتبع أثر هذه العصابة المتوغلة في النيل. كانت على مكتب السيد محمود توفيق، وزير الداخلية الذي أعطى تعليماته بإنهاء تلك البؤرة الإجرامية تماما،كان التحدي ليس فقط في القبض على العناصر، بل في اقتحام معقلهم الوعر الذي استغلوه بذكاء للهروب من أي ملاحقة أمنية.



العملية لم تكن سهلة أو تقليدية. هي عملية تتطلب دقة "عين الصقر" وصبر المحارب. بعد أسابيع من التتبع وتقنين الإجراءات، تم تحديد لحظة الصفر، ونجحت فرق الشرطة في رصد تحركاتهم وتحديد مكان تواجدهم النهائي.

توغل رجال الشرطة في قلب الظلام، متسللين إلى "جزيرة الموت" لوضع حد لـ"إمبراطورية الكيف".

وبعد كر وفر ومطاردة في نهر النيل واطلاق الرصاص المتبادل سقط زعيمهم ويدعى شريف البحيري، مجرم خطير سبق اتهامه في قضايا متنوعة، ما بين القتل والاتجار في المواد المخدرة والاسلحة النارية، وصادر ضده أحكام جنائية أكثر من ١٠٠ عام، والمطلوب في العديد من الجنايات آخرهم العام الماضي وأصيب خلالها لكنه تمكن من الهرب وقبلها قضية قتل شاب من محافظة كفرالشيخ أثناء تواجده بجزيرة الضهرية..

نهاية مدوية: الرصاص يحسم المعركة !

عندما شعر باقي العناصر الإجرامية بقدوم القوات نحوهم، بادروا في محاولة يائسة أخيرة للهرب والنجاة لكن خطة الشرطة كانت محكمة، والرد جاء حاسمًا وقويًا.

أسفر تبادل إطلاق النيران عن مقتل ستة من أخطر عناصره، ليُسدل الستار على مسيرة إجرامية طويلة. وتمكنت القوات بعدها من القبض على باقي العناصر الذين حاولوا الفرار.

داخل المخبأ السري، كانت المفاجأة صادمة: تم ضبط كميات ضخمة من السموم تقدر قيمتها السوقية بـ10 ملايين جنيه تقريبًا، تشمل 60 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش و2 كيلوجرام من الهيروين، إلى جانب ترسانة ثقيلة من الأسلحة النارية والطلقات.

زغاريد الأهالي تكسر الصمت: نهاية كابوس الجريمة

في القرى المجاورة، وعندما وصل الخبر، تحولت أجواء التوتر والخوف إلى فرحة عارمة. فقد كان سقوط هذه العصابة بمثابة تحرير حقيقي لأهالي البحيرة، الذين كانوا يعيشون تحت وطأة جرائمهم وتهديداتهم. سقط "جحيم الجزيرة"، وعادت الطمأنينة لتكسر صمت النيل

