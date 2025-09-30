الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة 71 متهمًا فى خلية التجمع الإرهابية

محكمة، فيتو

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 71 متهمًا فى القضية المعروفة بـ خلية التجمع الإرهابية لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

قضية خلية التجمع

وجاء في أمر الإحالة، أنه انضم المتهمون جميعًا إلى  جماعة إرهابية، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.

