تاجيل محاكمة 27 متهما في خلية أكتوبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل محاكمة 27 متهما، في القضية رقم 500 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة إعلاميا بالخلية الهيكلية، لجلسة 10 نوفمبر المقبل للشهود.

وجاء في أمر الإحالة إنه خلال الفترة من عام 2014، وحتى 27 يونيو 2021، تولي المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين قاموا بالانضمام لتلك الجماعة مع علمهم باغراضها، كما ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية كما حازوا أسلحة نارية.

