الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشافي ينتظر عرضا من هذا النادي في الدوري الإنجليزي

تشافي، فيتو
تشافي، فيتو

أفاد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، يدرس بجدية خوض تجربة تدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.

تشافي ينتظر مانشستر يونايتد 

وبحسب رومانو، فإن تشافي منفتح على الانضمام إلى مانشستر يونايتد بشكل فوري في حال تلقيه عرضًا رسميًا، حتى في ظل غياب الفريق عن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث يرى أن قيادة مشروع طويل الأمد في "أولد ترافورد" قد تمثل تحديًا استثنائيًا في مسيرته التدريبية.

اسم تشافي برز مؤخرًا بين الأسماء المرشحة لتولي قيادة مانشستر يونايتد وسط حالة من الجدل حول مستقبل المدرب الحالي للفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز الدورى الأوروبي تشافي هيرنانديز تشافي فابريزيو رومانو

مواد متعلقة

عودة الفتى الذهبي، قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الليجا

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ألماتي في دوري أبطال أوروبا

فيفا يعلن انطلاق مبيعات تذاكر كأس العرب وكأس العالم تحت 17 سنة

الأكثر قراءة

6 جنيهات تراجعا في اللتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

البتلو يتراجع 45 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا

6 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

البلوجر أم مكة تكشف أرباحها من الفيس بوك

طن السلفات يرتفع 2674 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

طن السلفات يرتفع 2674 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

موعدها بعد أيام، ماذا يحدث في الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ؟

6 جنيهات تراجعا في اللتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

غرامة 50 ألفا، عقوبة تقديم بيانات خاطئة في الإقرار الضريبي

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads