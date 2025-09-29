تشافي ينتظر عرضا من هذا النادي في الدوري الإنجليزي

أفاد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة، يدرس بجدية خوض تجربة تدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.

تشافي ينتظر مانشستر يونايتد

وبحسب رومانو، فإن تشافي منفتح على الانضمام إلى مانشستر يونايتد بشكل فوري في حال تلقيه عرضًا رسميًا، حتى في ظل غياب الفريق عن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث يرى أن قيادة مشروع طويل الأمد في "أولد ترافورد" قد تمثل تحديًا استثنائيًا في مسيرته التدريبية.

اسم تشافي برز مؤخرًا بين الأسماء المرشحة لتولي قيادة مانشستر يونايتد وسط حالة من الجدل حول مستقبل المدرب الحالي للفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.