محمد البهي: لدى حماية المستهلك فرصة ذهبية لتعزيز التعاون مع القطاع الصناعي

قال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك: إن الفترة الحالية تمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الصناعي، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين ودعم استقرار الصناعة الوطنية.

وأوضح البهي خلال كلمته في ورشة العمل المشتركة بين اتحاد الصناعات وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث والجهاز، بأن روح القانون التي يطبقها الجهاز حاليًا في التعامل مع الشركات تعكس قدرًا كبيرًا من حسن النية والمرونة، مشيدًا بجهود الجهاز في خلق علاقة أكثر ودية مع القطاعات الصناعية.

ونظمت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، ورشة عمل موسّعة تحت عنوان: "جهاز حماية المستهلك ومجتمع الأعمال: شراكة لصالح الجميع"، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلكين وضمان مصالح المنتجين والمصنعين، في ضوء خطة الدولة لدعم الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك.

حضر الورشة كلٌّ من الدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد البهي رئيس عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، ومحمد مندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والمهندسة نهى نهاد المدير التنفيذي للغرفة، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز وأعضاء الغرفة من الصناع والمستثمرين في القطاع.

وأضاف البهي: "إن القطاع الصناعي المصري في مجمله قطاع ملتزم، والمشكلات غالبًا لا تعود إلى تعمد الإضرار بالمستهلك وإنما إلى ثغرات في العقود أو ظروف قهرية كاضطرابات الشحن ونقص الخامات لذلك نحتاج إلى تعزيز قنوات التواصل لتفادي اللجوء المبكر للقضاء”.

واقترح البهي تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية تكون مهمتها دراسة الشكاوى المتعلقة بكل قطاع وفق طبيعته الفنية، ورفع توصيات غير مُلزمة للجهاز حول جدية الشكوى وحجمها، سواء كانت شديدة أو بسيطة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيساعد على سرعة حل النزاعات بطريقة ودية قبل الوصول إلى المحاكم.

وأشار إلى أهمية إتاحة البيانات الخاصة بالشركات أعضاء الاتحاد للجهاز لتسهيل التواصل معهم في حال وجود شكاوى، موضحًا أن وجود قنوات مباشرة بين الجهاز والغرف الصناعية سيتيح معالجة المشكلات بشكل أسرع وأكثر شفافية، ويمنع تصاعد النزاعات القانونية غير الضرورية.

كما لفت إلى أن بعض الشكاوى قد تكون نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المصنع، مثل تأخر وصول الخامات المستوردة أو ارتفاع تكاليف النقل، وهو ما يستوجب تفهمًا من جانب المستهلك والجهاز، مؤكدًا ضرورة مراعاة هذه العوامل عند بحث أي نزاع.

وتابع قائلًا: “نحتاج إلى أن نستمع لكل الأطراف ونفهم طبيعة المشكلة وحجمها قبل اتخاذ أي خطوات قانونية”.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين الجهاز والغرف الصناعية هو السبيل الأمثل لتحقيق توازن بين حماية المستهلك ودعم استمرارية المصانع، مشيدًا بترحيب الجهاز بمقترح اللجان الاستشارية وتطلعه لتطبيقه بما يخدم جميع الأطراف.

