الحبس 6 أشهر لعاطل تحرش بفتاة في السلام

قضت محكمة جنح السلام بمعاقبة عاطل بتهمة التحرش بفتاة وتوجيه عبارات نابية تجاهها بمنطقة السلام بالحبس 6 أشهر.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من فتاة تفيد فيه بتضررها من شاب وتتهمه بالتحرش بها والتعدي عليها لفظيا موجها إليها كلمات نابية من شأنها أن تخدش الحياء العام، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري.



وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء سير الفتاة بالشارع بمنطقة السلام، سار وراءها المتهم وتحرش بها مستغلا خلو الشارع من المارة وعندما نهرته للابتعاد عنها وجه إليها سبابا عبارة عن ألفاظ نابية تخدش الحياء العام ونعتها بألفاظ سيئة.



عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام في ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

