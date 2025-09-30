الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة للمونودراما بالأوبرا الخميس المقبل

مهرجان أيام القاهرة
مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، فيتو

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، وذلك في الثامنة من مساء يوم الخميس 2 أكتوبر المقبل، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

افتتاح مهرجان أيام القاهرة للمونودراما 

وأكد الدكتور أسامة رؤوف رئيس المهرجان، أنه سيتم تكريم كوكبة من الفنانين خلال حفل الافتتاح، وهم: الفنان الكبير عبد العزيز مخيون - مصر، النجمة هالة صدقي - مصر، اسم الفنان القدير لطفي لبيب - مصر، اسم الفنان القدير عبد العزيز الحداد - الكويت، اسم المخرج أنور الشعافي - تونس.

واوضح رئيس المهرجان أنه سيشهد حفل الافتتاح كوكبة كبيرة من الوفود العربية والأجنبية المشاركة بعروضها المسرحية فى الدورة الثامنة للمهرجان، ومنهم وفود من دول: "ألمانيا، بولندا، رومانيا، أسبانيا، سلوفاكيا، مصر، فلسطين، الأردن، العراق، السعودية، الإمارات، السودان".

مهرجان أيام القاهرة للمونودراما 

يشارك في المهرجان بدورة هذا العام 17 عرضا مسرحيا، ويقدم المهرجان ثلاث ورش فنية؛ الورشة الأولى ماستر كلاس في السينوغرافيا بعنوان "تشكيل الفراغ في المونودراما" للفنان حازم شبل - مصر، والورشة الثانية "الجسد على المسرح" للفنان كرزيستوف روغاسيفيتش - بولندا، والثالثة ورشة "المونودراما والكوميديا" للفنان نصار النصار - الكويت.

