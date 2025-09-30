غزل المحلة الأكثر تعادل، 19 مباراة تخاصم الأهداف بعد الجولة التاسعة

الدوري المصري، حسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة واحدة في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لترتفع عدد المباريات التي تنتهي بالتعادل السلبي إلى المواجهة رقم 19.

وجاء التعادل السلبي الوحيد في مباراة غزل المحلة ضد إنبي بالجولة التاسعة.

ولم تشهد 19 مباراة على مدار 9 جولات كاملة أي هدف وخرجت بنتيجة بيضاء من أصل 89 مباراة أقيمت بالمسابقة.

ويعد نادي غزل المحلة الأكثر تعادلا بنتيجة 0-0 بعدما أنهى 6 مباريات بنتيجة التعادل السلبي 0-0.



وجاءت المباريات الـ 19 كالتالي:

وادي دجلة 0-0 بيراميدز (الجولة الأولى)

الإسماعيلي 0-0 بتروجيت (الجولة الأولى)

فاركو 0-0 إنبي (الجولة الأولى)

البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة (الجولة الأولى)

زد 0-0 سيراميكا كليوباترا (الجولة الثانية)

غزل المحلة 0-0 سموحة (الجولة الثانية)

الزمالك 0-0 المقاولون العرب (الجولة الثانية)

الجونة 0-0 غزل المحلة (الجولة الثالثة)

المقاولون 0-0 حرس الحدود (الجولة الثالثة)

الاتحاد 0-0 البنك الأهلي (الجولة الرابعة)

إنبي 0-0 الجونة (الجولة الرابعة)

غزل المحلة 0-0 الأهلي (الجولة الرابعة)

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش (الجولة الخامسة)

سموحة 0-0 بتروجيت (الجولة الخامسة)

فاركو 0-0 الاتحاد السكندري (الجولة السادسة)

فاركو 0-0 المصري البورسعيدي (الجولة الثامنة)

بتروجت 0-0 غزل المحلة (الجولة الثامنة)

طلائع الجيش 0-0 المقاولون العرب (الجولة الثامنة)

غزل المحلة 0-0 إنبى (الجولة التاسعة)

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

وجاءت نتائج الجولات الـ 8 من بطولة الدوري المصري كالتالي:

نتائج الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري

وادي دجلة 0-0 بيراميدز

سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

المصري 3-1 الاتحاد

المقاولون 0-2 زد

سموحة 1-1 الجيش

الإسماعيلي 0-0 بتروجيت

مودرن سبورت 2-2 الأهلي

كهرباء الإسماعيلية 0-1 الجونة

فاركو 0-0 إنبي

البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

حرس الحدود راحة

نتائج الجولة الثانية من الدوري المصري

زد 0-0 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 1-2 مودرن سبورت

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

الجيش 0-3 المصري

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

الأهلي 4-1 فاركو

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

إنبي 1-0 وادي دجلة

غزل المحلة 0-0 سموحة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب

الجونة راحة

نتائج الجولة الثالثة من الدوري المصري

البنك الأهلي 1-1 كهرباء الإسماعيلية

فاركو 0-1 الجيش

المصري 2-2 بيراميدز

الإسماعيلي 0-1 الاتحاد

سيراميكا 2-0 إنبي

الجونة 0-0 غزل المحلة

وادي دجلة 0-1 بتروجت

المقاولون 0-0 حرس الحدود

مودرن سبورت 1-2 الزمالك

سموحة 1-1 زد

الأهلي راحة

نتائج الجولة الرابعة من الدوري المصري



الاتحاد 0-0 البنك الأهلي

إنبي 0-0 الجونة

طلائع الجيش 0-1 الإسماعيلي

غزل المحلة 0-0 الأهلي

زد 1-2 وادي دجلة

بتروجت 1-0 المقاولون

بيراميدز 1-2 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-2 سموحة

الزمالك 1-0 فاركو

حرس الحدود 1-1 المصري

سيراميكا كليوباترا راحة

نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري



المقاولون 0 -1 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

الأهلي 0-2 بيراميدز

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود

سموحة 0-0 بتروجيت

وادي دجلة 2-1 الزمالك

فاركو - راحة

نتائج مباريات الجولة السادسة بالدوري المصري



بتروجيت 0-3 البنك الأهلي

زد 1-0 الإسماعيلي

فاركو 0-0 الاتحاد السكندري

غزل المحلة 1-1 المقاولون العرب

حرس الحدود 2-1 الجونة

سيراميكا كليوباترا 1-0 سموحة

الزمالك 3-0 المصري

طلائع الجيش 1-0 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1-4 وادي دجلة

إنبي 1-1 الأهلي

بيراميدز - راحة

نتائج الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز



المقاولون ضد فاركو 1-1

الجونة ضد بتروجيت 1-1

المصري ضد غزل المحلة 2-1

الاسماعيلى ضد الزمالك 0-2

مودرن سبورت ضد إنبي 2-2

الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1

بيراميدز 1-0 زد

وادي دجلة 1-0 طلائع الجيش

سموحة 1-0 حرس الحدود

الأهلي 1-0 سيراميكا كليوباترا

البنك الأهلي - راحة

نتائج مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز



فاركو 0-0 المصري البورسعيدي

زد 1-0 الاتحاد السكندري

بتروجت 0-0 غزل المحلة

حرس الحدود 2-3 الأهلى

الزمالك 1-1 الجونة

طلائع الجيش 0-0 المقاولون العرب

إنبي 1-0 الإسماعيلي

سيراميكا 2-0 مودرن سبورت

البنك الأهلى 1-1 وادى دجلة

كهرباء الإسماعيلية ضد بيراميدز.. مؤجلة ليوم الأربعاء 3 ديسمبر 8 مساء - ستاد الإسماعيلية

نتائج مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري



المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية 0-1

زد ضد حرس الحدود 0-1

المصرى ضد بتروجت 2-3

بيراميدز ضد طلائع الجيش 4-0

مودرن سبورت ضد فاركو 1-1

وادى دجلة ضد سموحة 1-1

غزل المحلة ضد إنبى 0-0

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي 1-2

الجونة ضد سيراميكا 1-1

الأهلى ضد الزمالك فوز الأهلي 2-1

الاتحاد السكندري - باي (راحة).

