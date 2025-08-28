نور عبد المجيد تصدر الترجمة العربية للرواية السويدية "لاسكالا"

أعلنت الكاتبة الرواية والمترجمة “نور عبد المجيد” عن الانتهاء من أعمال الترجمة وصدور النسخة العربية الأولى من رواية "لاسكالا" عن اللغة السويدية.

وتابعت نور عبدالمجيد عن الطبعة العربية من الرواية السويدية لاسكالا، بأنه سيتم خروجها إلى النور مع نهاية العام.

معلومات عن الروائية نور عبد المجيد

والروائية نور عبد المجيد شغلت منصب مسئول تحرير مجلة "مدى" السعودية لمدة عامين، ومنصب مساعد رئيس تحرير مجلة «روتانا» لمدة عام واحد، ولها الآن زاوية ثابتة في مجلة «كل الناس»، وصدر لها ديوان "وعادت سندريلا حافية القدمين"، رواية "الحرمان الكبير"الدار العربية للعلوم، رواية "نساء ولكن" الدار العربية للعلوم، رواية "رغم الفراق" الدار المصرية اللبنانية، رواية "أريد رجلا" دار الساقي، رواية "أحلام ممنوعة" الدار المصرية اللبنانية، روايتي "أنا شهيرة" و"أنا الخائن" عن الدار المصرية اللبنانية، رواية صولو دار الساقي.

