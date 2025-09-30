حالة المرور في القاهرة والجيزة اليوم، كثافات متوسطة في هذه المناطق

تشهد الحركة المرورية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، انتظامًا نسبيًا في غالبية المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف لتسيير حركة السيارات ومتابعة الكثافات المرورية، بما يضمن انسياب حركة التنقل للمواطنين في إطار جهود الإدارة العامة للمرور.

المحاور الرئيسية بالقاهرة

سجل محور صلاح سالم سيولة مرورية باتجاه المطار وكوبري أكتوبر، مع بعض الأحجام المتوسطة في مناطق التجمعات أمام نادي الحرس الجمهوري. كما ظهرت كثافات متقطعة أعلى كوبري أكتوبر خاصة في اتجاه رمسيس ووسط البلد، بينما يشهد محور المشير طنطاوي حالة مرورية جيدة.

الحالة المرورية في الجيزة

شهد محور صفط اللبن أحجامًا مرورية متوسطة في الاتجاه القادم من الدائري وصولًا إلى جامعة القاهرة، في حين ظهرت سيولة على محور 26 يوليو للمتجه من ميدان لبنان نحو الشيخ زايد و6 أكتوبر. كما تعمل الخدمات المرورية على سحب الكثافات بمحيط ميدان الجيزة وكوبري عباس.

انتشار أمني وتنظيم الحركة

دفعت الإدارة العامة للمرور بخدماتها والأوناش المرورية للتعامل مع أي أعطال أو حوادث طارئة، مع تكثيف الحملات لمتابعة التزام قائدي السيارات بقواعد وآداب المرور، وضبط المخالفات التي تعرقل حركة السير.

