سلامتك يا بلد، أمل عرفة تعلق على ضرب طليقها عبد المنعم عمايري من قبل مسلحين في دمشق

ضرب الفنان عبد المنعم عمايري، علقت الفنانة أمل عرفة على ما تعرض له زوجها السابق الفنان عبد المنعم عمايري للضرب العنيف من قبل عناصر مسلحة في دمشق.

أمل عرفة تعلق على ضرب طليقها عبد المنعم عمايري

وكتبت أمل عرفة عبر حسابها الخاص على فيسبوك: "عبد المنعم عمايري. كرامتك عالعين والراس يا أبو ولادي سلامتك يا بلد".

وتابعت في بوست آخر:"الفيديو المنتشر تم تصويره من عدة أيام أما الحادثة صارت امبارح بس ما حدا صور العنف والضرب والركل".

تعليق تصوير مسلسل السبع بعد حادثة ضرب عبد المنعم عمايري

كما علقت ديالا الأحمر، صاحبة شركة جولدن لاين، وهي الشركة المنتجة لمسلسل السبع، قائلة: "فنان بحجمه يتعرض للضرب في وطنه بينما تتسارع الدول العربية للعمل معه ويصبح القصر الرئاسي مكانا للتيكتوكر يمان نجار الذي يهدد علنا الفنان باسم ياخور بالقتل وبفيديو لم يحذف حتى الآن وكيف لا نصدق ونحن نراه بالقصر الرئاسي".

وتابعت: "باسم الذي لم يقصده القريب والبعيد إلا ومد يد العون له سواء بعلاقاته ومرات من ماله الخاص، أي بلد هذا تكرم به أصحاب الترندات والكسب السريع اليوم نرى فاجعة الجامع الأموي وماذا بعد".

تفاصيل تعرض الفنان عبد المنعم عمايري للضرب من قبل عناصر مسلحة في دمشق

وكشفت مصادر عسكرية ومحلية في سوريا تفاصيل تعرض الفنان عبد المنعم عمايري للضرب من قبل عناصر مسلحة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق.

وأكدت المصادر لموقع "صوت العاصمة" السوري أن عمايري كان مخمورًا حين حدثت المشكلة وكان يوجه شتائم لعناصر الإدارة العسكرية ويتلفظ بسب الذات الإلهية.



وأفادت المصادر ذاتها أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر.

وأشارت المصادر إلى أنه تم توجيه إنذار للفنان السوري إلى منزله بعدم تكرار الخطأ، لكن في المرة الرابعة تعرض للضرب على يد عناصر الإدارة.

وفي وقت سابق، كشفت مريم ابنة الممثل السوري عبد المنعم عمايري الزوج السابق للفنانة أمل عرفة، عن تفاصيل تعرض والدها للضرب من أحد الأشخاص في الشارع بدمشق.

وروت مريم عبر خاصية "الستوري" على صفحتها الخاصة عبر موقع "إنستجرام" تفاصيل ما حصل.

وروت مريم عبر خاصية "الستوري" على صفحتها الخاصة عبر موقع "إنستجرام" تفاصيل ما حصل حيث قالت: "بلد حرة؟ وين الحرية إذا واحد قام بضرب أبي قدام عيوني وأبي مرمي على الأرض مغمى عليه! هي هي الأمانة والثقة بأنه نعمر بلد جديدة، قد أبوه وعم يضربوا ويرفسو برجليه عكبدو! ما شاء الله فعلًا شي بيرفع الراس".



وأضافت: "وين القانون وين الحكم وين الدين والشهادة؟ دينك بيسمح لك تمد إيدك وترفع سلاح عواحد قد أبوك؟ وين الأخلاق بإنك تضرب زلمة قد أبوك لتخليه يغمى عليه عالأرض؟ القانون وين والدين والشهادة وين؟ ما قلتولنا بلد متحضر ما بيسكت عالقانون، حق ابي مين بجبلي ياه؟ حق ابي والمنظر يلي شفنا انا واختي مين برجعلنا ياه؟".

وتابعت مريم قائلة: "ما قلتو لنا نحن سوا لنعمر البلد ونساعد الناس ونكون إيد بإيد لنساوي سوريا الجديدة؟ ما قلتو رح تحمو الكل؟ وين الحضارة"؟.



وأردفت ابنة الفنان السوري قائلة: "دينك ما بيسمحلك تسمع كفر وسب الله بس بيسمحلك انك تضرب واحد اكبر من أبوك؟؟ في قانون بتروح بتشتكي لو غلط وبتتصرف بكل قانون ووعي يا محترم، يتقوم بدينك وشهادتك بتضرب واحد ليغمى عليه!!".

وذكرت أن والدها أجرى عمليتين جراحيتين، حيث قالت: "أبي عامل عمليتين بكبدو ومرارة.. ما صرلو كم شهر طايب منها ممنوع يحمل شي تقيل ولا يقرب حدا ع هدول المناطق يلي بجسمو.. بقوم برفسو بالبارودة ع كبدو اووووووووف ع الحضارة أوووووف ع الحرية شو حلوة انا هيك".

وأكدت مريم عمايري أن والدها عبد المنعم لن ينفي ما حصل، مشددة على أن ما نشر وما يتم تداوله صحيح.

كما نشرت مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نددت من خلاله ابنة عمايري بما حدث، حيث قالت إن والدها حتى لو تلفظ بعبارات مخلة هناك قانون يحاسبه ولا يحق لأحد أن يعتدي عليه.

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