مع قدوم فصل الشتاء.. أجهزة "النيبولايزر" تتصدر مشتريات الأسر المصرية.. ارتفاع في الطلب وتنوع في الأنواع.. والأسعار تبدأ من 1000 جنيه بمحلات الأجهزة الطبية

مع حلول فصل الشتاء وتزايد الأمراض التنفسية الموسمية مثل نزلات البرد الحادة، والإنفلونزا، وتفاقم حالات الحساسية الصدرية والربو، تشهد أسواق الأجهزة والمستلزمات الطبية إقبالًا كبيرًا على أجهزة جلسات استنشاق البخار (النيبولايزر).

هذه الأجهزة لم تعد مجرد أداة علاجية متخصصة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًّا في كثير من صيدليات المنازل، لا سيما للعائلات التي تضم أطفالًا أو مرضى مزمنين في الجهاز التنفسي.

ويستعرض هذا التقرير تحليلًا لأنواع الأجهزة المتوفرة في محلات المستلزمات الطبية، ومواصفاتها، وتفاصيل أسعارها في السوق المحلي، بناءً على جولة لـ"فيتو" شملت آراء التجار المختصين في بيع الأجهزة الطبية.

تنوع المنتجات يخدم كافة الاحتياجات: نظرة على أنواع النيبولايزر

يقول أحمد ثابت احد ممثلي شركة أجهزة طبية، إن السوق المحلي يضم مجموعة متنوعة من الأجهزة تُلبي مختلف الاحتياجات والميزانيات، مع تفاوت في المنشأ والضمانات.

تنقسم الأجهزة المتوفرة حاليًّا في المحلات الطبية إلى عدة فئات رئيسية، منها ما هو مستورد بالكامل ومنها ما يتم تجميعه أو تصنيعه محليًا وفق مواصفات عالمية، وتقسيمها كالتالي:

1. الأجهزة ذات التصميم المبتكر والخبرة السوقية

تُعد أجهزة شركة جرانزيا (Granzia) الإيطالية من بين الأكثر شهرة ومبيعًا في السوق حيث تتميز بتصميمها العملي الذي يشمل مساحة مخصصة لتخزين الملحقات في غطاء الجهاز، مما يجعله منظمًا وسهل الاستخدام.

مواصفات وأسعار أجهزة الاستنشاق

المواصفات والملحقات: يأتي جهاز جرانزيا بيور مع ضمان سنتين، ومزودًا باثنين من أقنعة الاستنشاق (ماسك)؛ أحدهما للكبار والآخر للأطفال، بالإضافة إلى خرطوم الاستنشاق، وكيس فلاتر هوائية إسفنجية، وقطعة فم بلاستيكية للاستنشاق المباشر. كما يتميز بوجود فلتر الهواء في الأسفل لزيادة المساحة التخزينية.

السعر في السوق: يُقدر سعر جهاز جرانزيا في الوقت الحالي بحدود 1100 جنيه مصري.

ويُلاحظ أن الشركة تحاول تثبيت سعرها في السوق نظرًا لخبرتها الطويلة وجمهورها الواسع.

2. العلامات التجارية الجديدة بنفس الكفاءة

ظهرت في السوق علامات تجارية جديدة تحاكي تصاميم الأجهزة الرائدة مع تقديم مواصفات منافسة. من أبرز هذه العلامات جهاز ميدزانا (Medizana).

المواصفات والملحقات: جهاز ميدزانا يتمتع بضمان سنتين، وهو يشبه في تصميمه جهاز جرانزيا إلى حد كبير، حيث يأتي بـ غطاء مخصص لوضع المعدات ووصلة كهرباء خلفية موفرة للمساحة.

وعلى الرغم من أنه اتحاد أوروبي المنشأ، إلا أن الفترة القادمة ستصنع منتجات حديثة منه قد تحمل عبارة "صنع في مصر" تماشيًا مع التوجهات الحالية للسوق.

السعر في السوق: يبلغ سعر جهاز ميدزانا نحو 1100 جنيه مصري، مما يضعه في منافسة سعرية مباشرة مع جرانزيا.

فئة الضمان الممتد والأداء العالي

بعض الأجهزة تستهدف شريحة العملاء الباحثين عن جودة تصنيع فائقة وضمان أطول، مما يعكس ثقة المصنع في قوة ومتانة محرك الجهاز.

1. روزماكس (Rossmax): الأداء السويسري

يُعد جهاز روزماكس السويسري أحد الأجهزة التي تحظى بسمعة ممتازة لجودة محركها وقوته العالية في إنتاج البخار.

المواصفات والملحقات: يتميز بأنه الجهاز الوحيد الذي يأتي بضمان لمدة ثلاث سنوات، مما يعكس تفوقًا في الضمان. حجمه قد يكون أصغر قليلًا من المنافسين لكنه قوي جدًّا. العيب الوحيد الذي أشار إليه بعض الموزعين هو غياب مكان لتخزين الأدوات والملحقات داخل جسم الجهاز، مما يعني أن أدواته تبقى خارجية. يأتي بملحقات كاملة تشمل قناعين وعلبة الدواء وقطعة الفم.

السعر في السوق ومرونة الزيادة: يبلغ سعر روزماكس حاليًا حوالي 1300 جنيه مصري ويلاحظ أنه من الأجهزة التي قد يرتفع سعرها باستمرار لأنه منتج متخصص ومطلوب بالاسم، وقد زاد سعره مؤخرًا من 1100 إلى 1300 جنيه.

2. بدائل بضمان طويل: ألترا لايف

في محاولة لتقديم خيارات منافسة ذات ضمان طويل، تظهر علامات تجارية أخرى في السوق مثل ألترا لايف (Ultra Life) الألمانية.

المواصفات والملحقات: يتميز الجهاز الألترا لايف بضمان ثلاث سنوات، ويأخذ تصميمًا شبيهًا بفكرة جرانزيا الشائعة في السوق. يُعتبر جهازًا جيدًا وشكلًا "شيك".

السعر في السوق: سعره يقترب من روزماكس، حيث يبلغ 1300 جنيه مصري، مع إمكانية تقديمه بسعر 1250 جنيهًا حسب سياسة البيع لكل محل.

وهناك أيضًا أجهزة أخرى مثل بلانت هيلث (Plant Health)، وهي تابعة للاتحاد الأوروبي وتأتي بضمان سنتين وسعرها حوالي 1200 جنيه مصري، ولكنها تُعتبر في تقييمات التجار أقل أداءً من جرانزيا وروزماكس بناءً على تجارب العملاء.

ملاحظات حول تقلبات الأسعار في السوق

يشير التجار إلى أن أسعار الأجهزة الطبية شهدت ارتفاعات متراوحة بين 150 إلى 200 جنيه للأجهزة، مع زيادات أكبر في بعض المنتجات المستوردة الفائقة الجودة مثل روزماكس.

ويرجع هذا الارتفاع إلى التغيرات في سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية. على الرغم من استقرار العملات حاليًا، فإن التجار الذين قاموا بالتخزين بأسعار مرتفعة يواجهون خيارين: إما بيع البضاعة بالسعر الجديد على حساب الخسارة، أو الاحتفاظ بها مع توقع استمرار ارتفاع الأسعار مع مرور الوقت، لأن "البضاعة مكسب".

نصائح الخبراء

وفي الختام، يشدد الموزعون على أهمية خدمة ما بعد البيع، حيث إن الشركات مثل جرانزيا توفر لعملائها ميزة استبدال الجهاز بالكامل في حال وجود عيب صناعة، أو إصلاح العطل البسيط دون مطالبة العميل بالتعامل المباشر مع الشركة الأم.

هذا الاهتمام بالصيانة والضمان يُعد عاملًا حاسمًا في قرار الشراء خلال موسم الشتاء الذي ترتفع فيه الحاجة إلى هذه الأجهزة.

