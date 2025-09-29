شانجان تواصل خفض أسعار سيارتها في السوق المحلي

أسعار سيارات شانجان، تودع سيارات شانجان شهر سبتمبر بتراجع جديد في اسعار سيارتها شانجان إيدو بلس موديل 2026 وبلغ قيمة التراجع نحو 65 ألف جنيه، مما يساهم في تنشيط عملية البيع والشراء داخل السوق المصري عقب انتهاء العام الجاري 2025.

أسعار سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات شانجان في السوق المصري بعد تراجع أسعارها وإخطار كافة الموزعتن والتجار بالأسعار الجديدة وهي كالتالي:-

مواصفات سيارات شانجان في السوق المصري

حصلت سيارات شانجان إيدو بلس علي محرك 4 سلندر سعة بمحرك 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 178 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات “أوتوماتيك” مما يجعلها تلائم جميع الفئات داخل السوق المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.