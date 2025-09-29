الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شانجان تواصل خفض أسعار سيارتها في السوق المحلي

اسعار سيارات
اسعار سيارات

أسعار سيارات شانجان، تودع سيارات شانجان شهر سبتمبر بتراجع جديد في اسعار سيارتها  شانجان إيدو بلس موديل 2026 وبلغ قيمة التراجع نحو 65 ألف جنيه، مما يساهم في تنشيط عملية البيع والشراء داخل السوق المصري عقب انتهاء العام الجاري 2025.

 أسعار سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات شانجان في السوق المصري بعد تراجع أسعارها وإخطار كافة الموزعتن والتجار بالأسعار الجديدة وهي كالتالي:-

 

 

مواصفات سيارات شانجان في السوق المصري 

حصلت سيارات شانجان إيدو بلس علي محرك 4 سلندر  سعة بمحرك 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 178 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات  “أوتوماتيك” مما يجعلها تلائم جميع الفئات  داخل السوق المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار سيارات شانجان اسعار سيارات العام الجاري 2025 خفض أسعار سيارات شانجان داخل السوق المصري

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الأهلي أمام الزمالك في القمة 131

أول رد فعل من زيزو بعد فوز الأهلي علي الزمالك

القانون يحسم الجدل في قصة إعادة ركلة جزاء الزمالك أمام الأهلي

إصابة شخصين في انقلاب سيارة بمحور جمال عبد الناصر بالتجمع

إسرائيل توافق على دفع تعويضات عن مقتل رجل الأمن القطري

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك أمام الأهلي في القمة 131

مراحل زيادات أسعار البنزين من 2016 وحتى الزيادة المرتقبة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السقوط من جبل في المنام وعلاقته بتجاوز المحن والصعوبات بنجاح

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى قوله تعالى «بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ»

عالم أزهري عن تأخير صلاة العشاء بسبب موعد مباراة الأهلي والزمالك: غير جائز شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads