لن نكرره في المستقبل، قطر: إسرائيل تعهدت بالامتناع عن مهاجمتنا من جديد

رئيس الوزراء القطري
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن

 اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيًا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، شارك فيها أيضًا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، وفق وكالة الأنباء القطرية، اليوم الإثنين.

 

وقالت الوكالة، إن المكالمة كانت في إطار الجهود الأمريكية للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف حيًا سكنيًا في مدينة الدوحة، يضم مقرات إقامة الوفد المفاوض لحركة حماس، وما نتج عنه من انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر.

 

ونقلت الوكالة "في بداية الاتصال، تقدم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالشكر للرئيس الأمريكي على جهوده لتحقيق السلام في المنطقة، بما في ذلك الضمانات بمنع تكرار العدوان على دولة قطر، والتزام الولايات المتحدة بالشراكة الدفاعية معها".

ومن جانبه، حسب الوكالة "قدم رئيس وزراء إسرائيل، خلال الاتصال، اعتذاره على هذا الهجوم وانتهاك السيادة القطرية ما أسفر عن استشهاد المواطن القطري بدر الدوسري، متعهدًا بمنع تكرار أي استهداف لأراضي دولة قطر في المستقبل".

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حسب الوكالة "رفض دولة قطر التام والقاطع المساس بسيادتها تحت أي ظرف من الظروف، مشددًا على أن حماية المواطنين والمقيمين على أرضها تمثل أولوية قصوى. كما رحب  بالضمانات المقدمة لحماية دولة قطر من الاستهداف والتعهدات بمنع تكرار هذه الاعتداءات".

ومن جهة أخرى رئيس الوزراء "في الوقت ذاته استعداد دولة قطر لمواصلة الانخراط في العمل للوصول لنهاية للحرب في قطاع غزة، في إطار مبادرة الرئيس الأمريكي، استمرارًا على النهج الذي طالما التزمت به الدولة لحل الأزمات عبر السبل الدبلوماسية، وبما يتوافق ودورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي".

قطر إسرائيل الشيخ محمد بن عبدالرحمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب

