وزير الإسكان يزف بشرى سارة للمصريين (فيديو)

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الرئيس السيسي وجّه بتنفيذ مشروعات مستمرة لمد المياه، خاصة في القرى بكل المحافظات.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن نسب التغطية للمياه النقية تصل إلى 99%، ومياه الصرف الصحي إلى 70%، كما أن الدولة لديها مشروعات عملاقة في مجال الصرف الصحي، خاصة في المدن الجديدة.

وأشار إلى أن المنتج العقاري يسمح حاليًا بتصديره، كما أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة جديدة لتصدير العقار المصري للأجانب، لأن المنتج العقاري المصري محل اهتمام كبير في الداخل والخارج.

وتابع: المنصة سيتم من خلالها الطرح الثاني من الوحدات السكنية للمواطنين، وسيتم طرح 25 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة.

وأردف أن مليونًا و200 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" حتى الآن، كما أنه سيتم توفير وحدات سكنية لكل فئات المجتمع المصري.

