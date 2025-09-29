الدوري الممتاز، الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام الزمالك بعد 60 دقيقة

الدوري المصري، مرت 60 دقيقة من زمن مباراة الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، ومازالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف دون مقابل.

بدأ الشوط الثاني بإستحواذ من جانب الأهلي بحثا عن هدف التعادل، وفي الدقيقة 48 كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت بين أحضان حارس المرمى.

وفي الدقيقة 53 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب الأهلي أحمد نبيل كوكا ولكن ارتطمت بلاعب الأهلي أشرف بنشرقي وذهبت خارج منطقة الجزاء.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه أمام الزمالك والذي يكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

في المقابل، أعلن يانيك فيريرا مدرب الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي والذي يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: آدم كايد – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، مهدي سليمان وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وصلاح مصدق وأحمد حمدي وعبد الحميد معالي وأحمد شريف وعمرو ناصر وناصر منسي.

مباراة الأهلي أمام الزمالك في الدوري المصري

دخل الأهلي المباراة أملا في الفوز بالقمة لمواصلة سلسلة انتصاراته وإسعاد جماهيره، بعد بداية لم تكن جيدة في الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الفريق لتعويض تعثراته السابقة وتحقيق النقاط الثلاث الهامة، من أجل الزحف نحو مركزه المفضل في صدارة الترتيب.

في المقابل، دخل الزمالك المباراة بدوافع كبيرة لتعويض تعادله في الجولة الماضية أمام الجونة، والحفاظ على بدايته الجيدة في البطولة، ومحاولة تعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

