ماذا قال الفريق محمد عباس حلمي بعد فوزه برئاسة حزب حماة الوطن

قال الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن: لن نبدأ من أول السطر، ولكن سنستكمل ما بدأه الآخرون، مشيرا إلى أن حماة الوطن نجح في الحصول على نسبة ملائمة في مجلس الشيوخ.

ووجه خلال كلمته في المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن، الشكر لأعضاء وكوادر حزب حماة الوطن، على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وأكد الفريق محمد عباس، أن لديه رؤية ليكون حماة الوطن في المرتبة الأولى بين الأحزاب المصرية للتعبير عن الشعب المصري، والحصول على كافة حقوقه.



وأشار إلى أن حماة الوطن يطمح في أن يحصل على نسبة مميزة في مجلس النواب المقبل.

وتعهد الفريق محمد عباس حلمي أمام المؤتمر العام غير العادي، قائلا: سأبذل كل الجهد للعمل بروح الفريق لاستكمال الرؤية التي تم عليها بناء الحزب، وإعلاء مبدأ الشورى والاستماع لكافة الرؤى.

وقال الرئيس الجديد للحزب: أسعى لأكون شريكا مع كل عضو في حزب حماة الوطن من أجل بناء مصر وحمايتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.