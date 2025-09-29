الإثنين 29 سبتمبر 2025
سياسة

حماة الوطن: مقاعد البرلمان ليست للبيع أو الشراء في دولة يرأسها السيسي

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أكد الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن، أمين التنظيم، أن مقاعد مجلس النواب، ليست للبيع أو الشراء في دولة يرأسها الرئيس السيسي.

وأعلن خلال فعاليات المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن، والذي شهد اختيار رئيس الحزب، أنه يتم الترتيب والاستعداد الجيد للانتخابات منذ أكثر من عام، مشيرا إلى أنه تم استقبال عدد من الترشيحات وفقا للمعايير الموضوعة والمعلنة.

وأكد متابعة وتقييم الأعمال الحزبية لكافة القيادات على مستوى الأمانات، قائلا: حزب حماة الوطن يمارس سياسة نظيفة ويمارسها بشرف في زمن عز فيه الشرف.

وتابع: أثبتنا للجميع أن الحزب بلا حدود، مؤكدا أن نجاح الحزب نتاج جهد وعمل شاق.

وأشار إلى أن كافة موارد الحزب خاضعة لرقابة جميع الأجهزة الرقابية وتحديدا الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

