بدء فعاليات المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن لانتخاب رئيس الحزب (صور)

بدأت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن لانتخاب رئيس جديد للحزب، بحضور أعضاء وقيادات وكوادر حماة الوطن.

ويعقد المؤتمر العام بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك لاختيار رئيس جديد للحزب، خلفا للفريق جلال هريدي رئيس الحزب السابق الذي وافته المنية مؤخرا.

ويشهد المؤتمر حضورًا مكثفًا من قيادات وأعضاء الحزب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية.

وكشفت مصادر مطلعة داخل حزب حماة الوطن أنه تم الاستقرار على اسم وزير الطيران المدني السابق الفريق محمد عباس حلمي ليكون رئيس الحزب خلفا للفريق جلال هريدي.

يذكر أن حزب "حماة الوطن" حل في المركز الثاني، بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بـ 23 مقعدًا، محققًا حضورًا قويًّا في عدد من الدوائر، خاصة في الدلتا والصعيد.

من هو الفريق محمد عباس حلمي الأقرب لرئاسة حماة الوطن؟

الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزير الطيران المدني الأسبق وقائد القوات الجوية المصرية الأسبق، من مواليد 20 يناير 1961.

تخرج في الكلية الجوية المصرية في أبريل 1982، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى قيادة القوات الجوية خلفًا للفريق يونس المصري.

وحصل حلمي على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، بالإضافة إلى زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة بالأكاديمية ذاتها.

