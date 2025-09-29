الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بدء فعاليات المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن لانتخاب رئيس الحزب (صور)

المؤتمر العام لحزب
المؤتمر العام لحزب حماة الوطن

 بدأت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن لانتخاب رئيس جديد للحزب، بحضور أعضاء وقيادات وكوادر  حماة الوطن.

ويعقد المؤتمر العام بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك لاختيار رئيس جديد للحزب، خلفا  للفريق جلال هريدي رئيس الحزب السابق الذي وافته المنية مؤخرا. 

 

ويشهد المؤتمر حضورًا مكثفًا من قيادات وأعضاء الحزب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية.

 

وكشفت مصادر مطلعة داخل حزب حماة الوطن أنه تم الاستقرار على اسم وزير الطيران المدني السابق الفريق محمد عباس حلمي ليكون رئيس الحزب خلفا للفريق جلال هريدي.   

يذكر أن حزب "حماة الوطن" حل في المركز الثاني، بانتخابات مجلس الشيوخ 2025  بـ 23 مقعدًا، محققًا حضورًا قويًّا في عدد من الدوائر، خاصة في الدلتا والصعيد.  

 

من هو الفريق محمد عباس حلمي الأقرب لرئاسة حماة الوطن؟

 الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزير الطيران المدني الأسبق وقائد القوات الجوية المصرية الأسبق، من مواليد 20 يناير 1961.

تخرج في الكلية الجوية المصرية في أبريل 1982، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى قيادة القوات الجوية خلفًا للفريق يونس المصري.

وحصل حلمي على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، بالإضافة إلى زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة بالأكاديمية ذاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب حماة الوطن جلال هريدي مجلس الشيوخ 2025

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

تريزيجيه يقود الهجوم، عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

رسميا، فيفا يخصم 3 نقاط من جنوب أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026

ماذا قال الفريق محمد عباس حلمي بعد فوزه برئاسة حزب حماة الوطن

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل إقامة "الحضرة" حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تصح صلاة الفرض أثناء التنقل بالسيارة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قبل قمة الأهلي والزمالك، الأزهر يحذر من تطبيقات المراهنات ويصفها بـ القمار المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads