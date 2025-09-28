التعليم تطلق فيديو توعويا لطلاب الصف الأول الثانوي حول خطوات الدخول على منصة "كيريو"

تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توعويا حول كافة الخطوات المتعلقة بحصول طلاب الصف الأول الثانوي على اسم المستخدم والرقم السري للدخول على منصة “كيريو” اليابانية، المخصصة لتعليم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية تعريف الطلاب بكافة الخطوات المتعلقة بالدخول على المنصة اليابانية المتخصصة “كيريو”، وكيفية استخدامها.



