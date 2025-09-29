الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

استاد القاهرة يتزين لاستقبال قمة الأهلي والزمالك في الدوري (صور)

ستاد القاهرة، فيتو
ستاد القاهرة، فيتو

الدوري المصري، تسير الاستعدادات على قدم وساق داخل استاد القاهرة، لاستقبال مباراة الأهلي والزمالك في القمة رقم 131، بالدوري المصري والمقرر إقامتها الثامنة من مساء اليوم الإثنين.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

 

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الأهلي الزمالك مباراة الأهلي والزمالك أون سبورت

مواد متعلقة

مفاجأة، زيزو يقترب من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك

قناة الأهلي تنشر فيديو لنبذ التعصب قبل القمة 131

بعد غيابه عن مواجهة الزمالك، موعد عودة زيزو لمباريات الأهلي

النحاس يراجع خطة القمة مع لاعبي الأهلي

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

مفاجأة، زيزو يقترب من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

وزير البترول: الزيادة القادمة في أسعار الوقود هي الأخيرة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تفاصيل أولى جلسات النواب في دور الانعقاد السادس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

كان سببا في دخول الكثير من الناس للإسلام، الجامع الأزهر يستعرض إعجاز خلق الإنسان بالقرآن

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads