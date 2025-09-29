استاد القاهرة يتزين لاستقبال قمة الأهلي والزمالك في الدوري (صور)

الدوري المصري، تسير الاستعدادات على قدم وساق داخل استاد القاهرة، لاستقبال مباراة الأهلي والزمالك في القمة رقم 131، بالدوري المصري والمقرر إقامتها الثامنة من مساء اليوم الإثنين.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

يحتل الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بعد أن خاض 7 مباريات، فاز في 3 منها، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

أما الزمالك، فيتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات، حقق الفوز في 5 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمة واحدة.

