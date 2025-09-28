الأحد 28 سبتمبر 2025
بسبب تلقيه رشوة، الحكم بالإعدام على وزير الزراعة الصينى السابق

وزير الزراعة الصيني
وزير الزراعة الصيني السابق تانغ رنيجيان، فيتو

حكم على وزير الزراعة الصيني السابق تانغ رنيجيان، بالإعدام اليوم، بعد إدانته بتهم فساد، مع تأجيل التنفيذ لسنتين، وفق ما جاء في بيان صادر عن المحكمة.

الحكم بإعدام وزير الزراعة الصينى السابق

وحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، قالت محكمة الشعب في تشانغتشون بإقليم جيلين شمال شرقي البلاد، في بيان، إن وزير الزراعة السابق تانغ رنيجيان تقاضى أموالًا نقدية ورشى على شكل ممتلكات عقارية بقيمة تزيد على 268 مليون يوان (38 مليون دولار) بين عامين 2007 و2024.

 

ورأت المحكمة، أن الرشى التى حصل عليها وزير الزراعة السابق، ألحقت خصوصًا خسائر حادة بمصالح الدولة والمواطنين، وتستحق تاليًا عقوبة الإعدام مضيفة، أن تانغ أقر بهذه الجرائم وعبر عن الندم.

 

وجاء الحكم على وزير الزراعة الصينى السابق، في إطار حملة الرئيس شي جينبينغ، الصارمة لمكافحة الفساد، التي أدت إلى إقالة مسؤولين رفيعي المستوى.

الرئيس الصينى يشن حملة ضد الفساد

ويرى مؤيدو الحملة التى يشنها الرئيس الصينى ضد الفساد أنها تهدف إلى تعزيز الحوكمة السليمة، إلا إن منتقديها يشددون على أنها توفر للرئيس سلطة إبعاد خصومه السياسيين.

 

وكان تانغ سابقًا حاكمًا لمقاطعة قانسو في شمال غربي البلاد، فضلًا عن أنه كان نائب رئيس منطقة غوانغشي التي تتمتع بحكم ذاتي في جنوب الصين.

 

وأتى سقوطه بعد تحقيقات مماثلة طالت وزيرَيْ الدفاع السابقين؛ وي فينغ هي، ولي شانغ فو.

 

وأقيل لي من منصبه بعد 7 أشهر من تعيينه وطرد لاحقًا من «الحزب الشيوعي الصيني» بشبهة تلقي رشى؛ على ما ذكر الإعلام الرسمي.

 

وذكرت تقارير أن تحقيقًا فتح على ما يبدو بحق خلفه دونغ جون بشبهة الفساد.

انتقام التنين، الصين تغرق الأسواق بالبضائع الرخيصة بعد ضرائب ترامب

بكين: على واشنطن سحب يدها المثيرة للمشاكل من منطقة بحر جنوب الصين

 

 

