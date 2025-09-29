أستاذ عبريات: نتنياهو سيتعرض لضغوط أمريكية لقبول مبادرة وقف حرب غزة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص في ملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي الرابعة في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي ستكون مختلفة، وسيتعرض نتنياهو فيها لضغوط لقبول مبادرة ترامب بشأن وقف القتال في غزة وإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن المبادرة تحتوى على 21 بندا وتتجنب المشاكل الكبرى.

هناك فرصة حقيقية للضغط على نتنياهو

وأضاف أنور في تصريح لـ فيتو: "هناك فرصة حقيقية للضغط على نتنياهو الذي يحاول إفشال المبادرة الأمريكية حيث أعلن أكثر من وزير في حكومته موافقته على وقف الحرب وليس مجرد هدنة، وهذا ما دفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للإعلان عن غضبه، كل هذه المؤشرات إيجابية وتقف في وجه نتنياهو الذى يريد الاستمرار في الحرب على غزة.

إرادة المقاومة لم تنكسر ونتنياهو يحاول المراوغة

وتابع أستاذ العبريات: ربما يتم إدخال بعض التعديلات على المبادرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل طالما أن إرادة المقاومة لم تنكسر، فضلا عن أن نتنياهو يحاول المراوغة وهناك تخوفات من هجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة ودير البلح والنواصير، وهذا ستكون فاتورته فادحة على إسرائيل فضلا عن أن اسرائيل تحول التمهيد للرأي العام بقبول المبادرة بحجة أن أهدافها تحققت وتم اغتيال قادة حماس وبالتالي كل الأمور تصب في طريق إجبار نتنياهو على قبول المبادرة.

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في البيت الأبيض، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد فترة قصيرة من تعهده بالتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة وتأكيد معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وكتب ترامب، في منشور على شبكته تروث سوشيال: "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "الجميع مستعد لشيء لافت، إنها سابقة. وسنحقق ذلك".

الزيارة الرابعة لنتنياهو إلى البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الثانية

وهذه الزيارة هي الرابعة التي يجريها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير الماضي، ومن المقرر أن يعقد الثنائي مؤتمرا صحفيا مشتركا الاثنين عند الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش.

