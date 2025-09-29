الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أستاذ عبريات: نتنياهو سيتعرض لضغوط أمريكية لقبول مبادرة وقف حرب غزة

احمد فؤاد انور
احمد فؤاد انور

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص في ملف الصراع العربي الإسرائيلي: إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي الرابعة في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتالي ستكون مختلفة، وسيتعرض نتنياهو فيها لضغوط لقبول مبادرة ترامب بشأن وقف القتال في غزة وإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن المبادرة تحتوى على 21 بندا وتتجنب المشاكل الكبرى. 

هناك فرصة حقيقية للضغط على نتنياهو

وأضاف  أنور في تصريح لـ فيتو: "هناك فرصة حقيقية للضغط على نتنياهو الذي يحاول إفشال المبادرة الأمريكية حيث أعلن أكثر من وزير في حكومته موافقته على وقف الحرب وليس مجرد هدنة، وهذا ما دفع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للإعلان عن غضبه،  كل هذه المؤشرات إيجابية وتقف في وجه نتنياهو الذى يريد الاستمرار في الحرب على غزة.

إرادة المقاومة لم تنكسر ونتنياهو يحاول المراوغة

وتابع أستاذ العبريات: ربما يتم إدخال بعض التعديلات على المبادرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل طالما أن إرادة المقاومة لم تنكسر، فضلا عن أن نتنياهو يحاول المراوغة وهناك تخوفات من هجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة ودير البلح والنواصير، وهذا ستكون فاتورته فادحة على إسرائيل فضلا عن أن اسرائيل تحول التمهيد للرأي العام بقبول المبادرة بحجة أن أهدافها تحققت وتم اغتيال قادة حماس وبالتالي كل الأمور تصب في طريق إجبار نتنياهو على قبول المبادرة.

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في  البيت الأبيض، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد فترة قصيرة من تعهده بالتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة وتأكيد معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وكتب ترامب، في منشور على شبكته تروث سوشيال: "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط"، مضيفًا: "الجميع مستعد لشيء لافت، إنها سابقة. وسنحقق ذلك".

 

الزيارة الرابعة لنتنياهو إلى البيت الأبيض خلال ولاية ترامب الثانية

 وهذه الزيارة هي الرابعة التي يجريها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير الماضي، ومن المقرر أن يعقد الثنائي مؤتمرا صحفيا مشتركا الاثنين عند الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب نتنياهة المبادرة الامريكية سلاح حماس قطاع غزة

مواد متعلقة

زيلينسكي يشيد بموقف ترامب: متوازن وداعم لأوكرانيا

مستشار أكاديمية ناصر العسكرية يكشف خطط نتنياهو لإفشال مبادرة ترامب لوقف الحرب في غزة

تعرف على البنود التي يرفضها نتنياهو وحماس في مسودة خطة ترامب

محمود مسلم: خطة ترامب لن تقتصر على حل الصراع في غزة بل ستمهد لاستقرار شامل

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

مفاجأة، زيزو يقترب من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

وزير البترول: الزيادة القادمة في أسعار الوقود هي الأخيرة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تفاصيل أولى جلسات النواب في دور الانعقاد السادس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

كان سببا في دخول الكثير من الناس للإسلام، الجامع الأزهر يستعرض إعجاز خلق الإنسان بالقرآن

ما حكم الصلاة خلف إمام نسي أنه غير متوضئ؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads