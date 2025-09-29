الإثنين 29 سبتمبر 2025
مدبولي يعقد اجتماعا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء لسير العمل في المدن الجديدة، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة في المدن الجديدة، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وسبل تذليلها لضمان استمرار عجلة التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المدن في توفير فرص السكن والعمل للمواطنين.

