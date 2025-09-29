مدبولي يعقد اجتماعا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء لسير العمل في المدن الجديدة، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة في المدن الجديدة، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وسبل تذليلها لضمان استمرار عجلة التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المدن في توفير فرص السكن والعمل للمواطنين.

