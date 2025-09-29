الإثنين 29 سبتمبر 2025
النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مصرع شخص سقط من الطابق العاشر بالمرج

أمرت نيابة المرج بالتصريح بدفن جثة عاطل لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق العاشر بمنطقة المرج عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابساتها. 


سقوط شاب من علو بالمرج

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من أعلى عقاب بمنطقة المرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص، تبين العثور على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور متفرقة بجسده.

 وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفي سقط من شقة بالطابق العشار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وجارى التحري عن وجود شبهة جنائية في الواقعة أو عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

