الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

السيسي يستقبل محمد بن زايد بمطار القاهرة

السيسي يستقبل محمد بن زايد بمطار القاهرة
 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة رئيس دولة الإمارات إلى مصر تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين، والتي يحرص الرئيس الشيخ محمد بن زايد على تعزيزها وترسيخها، والبناء على ما تحقق من إنجازات في إطارها على مدى عقود، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

