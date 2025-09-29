الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 23 فلسطينيا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت مصادر في مستشفيات غزة، صباح اليوم الاثنين، عن سقوط 23 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 21 في مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبانٍ سكنية شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني،  بسقوط  شهداء وجرحى جراء قصف طائرات إسرائيلية لمحيط برج السعدي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأحد وحتى منتصف الليل، ارتفعت إلى 50.

ووفق الوكالة، فإن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفر عن سقوط 66005 فلسطينيين، وإصابة 168162 آخرين.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني: إن إسرائيل رفضت 73 طلبا أرسلتها منظمات دولية لإنقاذ مصابين فلسطينيين في مدينة غزة.

ولا يزال 48 رهينة محتجزين في غزة، ويقول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في شن هجومه البري الذي طالما هدد به على مدينة غزة في 16 سبتمبر بعد تكثيف غاراته على وسط المدينة لأسابيع.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، بأنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قصفت القوات الجوية 140 هدفا عسكريا في أنحاء غزة، بما في ذلك مقاتلون وما وصفها ببنية تحتية عسكرية.

وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن ما بين 350 ألفا و400 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة منذ الشهر الماضي، لكن مئات الآلاف ظلوا هناك.

إسرائيل الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال فلسطين

