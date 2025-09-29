تعرف على حالة المرور اليوم الإثنين في شوارع وطرق وميادين القاهرة والجيزة

شهدت حركة المرور صباح اليوم الإثنين على محاور محافظتى القاهرة والجيزة، سيولة واضحة على معظم الطرق والشوارع الرئيسية، وسط انتشار مكثف لرجال المرور الذين حرصوا على التواجد المكثف لضمان الحركة وسلامة المركبات والمواطنين، والاستجابة لأية بلاغات أو استغاثات من المواطنين.

في محافظة القاهرة سادت حالة من السيولة المرورية على الطرق والكباري والميادين الجيوية مثل الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وطريث الأوتوستراد وكوبرى اكتوبر، بالإضافة مناطق وسط العاصمة مثل ميادين رمسيس والتحرير، وعبد المنعم رياض، فيما شهدت بعض الشوارع المحيطة كثافات مرورية متفاوتة.. كما شهد كورنيش النيل انتظاما فى حركة السير خصوصا فى الاتجاه إلى مناطق حلوان والمعصرة و15 مايو.

وفي محافظة الجيزة، شهدت الشوارع والطرق الرئيسية مثل المحور المركزى وشارعي التحرير والسودان والمناطق المحيطة بهما، انتظاما فى حركة السير، وكذلك الأمر فى مدينة 6 اكتوبر.. أما شارعي الهرم وفيصل فقد شهدا تباطؤا ملحوظا فى حركة السير بسبب استمرار أعمال محطة مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية.. وظهرت بعض التكدسات المرورية بالقرب من مداخل المناطق الرئيسية والمدارس والمواقف العمومية.

من جانبها دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية، تحسبًا لأي طوارئ، مع استمرار تفعيل الخط الساخن 01221110000 لتلقي بلاغات واستغاثات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.