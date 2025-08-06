إيران تعلن إعدام جاسوس إسرائيلي وتتعهد بالتعامل بحزم

أعلنت السلطات القضائية في إيران، اليوم الأربعاء، "تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس، نقل معلومات تتعلق بعالم نووي إيراني، إلى جهاز الموساد الإسرائيلي".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا"، بأن "نُفذ حكم الإعدام شنقا صباح اليوم بحق روزبه وادي، الذي اعتقل وحوكم بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح إسرائيل، بعد استكمال الإجراءات الجنائية وتأكيد الحكم النهائي في المحكمة العليا للبلاد".

القضاء في ايران سيتعامل مع الجواسيس بحزم

من جهته، قال رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، في تصريحات له، إن "القضاء في ايران سيتعامل مع الجواسيس بحزم ووفقا للقانون والعدالة".

وأضاف محسني إجئي أن "التصدي للجواسيس مطلب مبرر بامتياز، وعليه سيتخذ القضاء الإيراني الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات الأمنية في البلاد".

وأوضح رئيس السلطة القضائية في إيران أن "عملية تحديد الهوية من مسؤولية المؤسسات الاستخباراتية، وسيُنزل القضاء فيهم العقوبات اللازمة من منطلق العدالة ووفق الضوابط القانونية السائدة".

إسرائيل تشن عملية ضد إيران

وفي ليلة 13 يونيو 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.

بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".

تفريغ غضب إيران

ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12".

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