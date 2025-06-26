إيران تعلن اعتقال 26 عميلا للموساد الإسرائيلي في خوزستان

أعلنت السلطات الأمنية في إيران، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 26 شخصًا في محافظة "خوزستان" بتهمة العمالة لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري في إيران القبض على 26 عميلًا لإسرائيل في خوزستان، بالتزامن مع إعلان السلطات الأمنية ضبط عملاء تابعين لاستخبارات أجنبية واعتقال جاسوس في طهران.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، مصادرة معدات تقنية وعسكرية وأجهزة اتصال كانت في حوزة هؤلاء العملاء.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت السلطات الأمنية "تحديد هوية متسللين وعملاء ومرتزقة مهمين تابعين لأجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وأوضحت وزارة الأمن الإيرانية أن من بين المعتقلين ضباط استخبارات وجواسيس تابعون لأجهزة مخابرات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية.

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