تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتوسط بمدينة السادات (صور)

اراضى الاسكان
اراضى الاسكان

كشفت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح قطع أراضى الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن.

وتطرح بمدينة السادات 266 قطعة أرض بمساحة 209 - 276 مترا مربعا، وسعر المتر 4230 جنيها.

 

ويستمر التقديم حتى ١٣ نوفمبر ۲۰۲٥ المقبل.

وتطرح الوزارة (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزًا ضمن الطرح السادس "مسكن".

وحددت الوزارة قيمة جدية حجز أراضي الإسكان المتوسط بقيمة 25 ألف جنيه.

ورابط التقديم من هنا 

وأشارت الوزارة إلى توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

 

 إتاحة الأراضي بـ 18 مدينة جديدة 

وتم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

 

الأراضي المطروحة لذوي الهمم

وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة مقسمة كالآتي: ۱۳۳۱ قطعة أرض إسكان متوسط بـ ۸ مدن جديدة، و۸۲۸ قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة، و١٧٤ قطعة أرض إسكان أكثر تميزا بـ 3 مدن جديدة، كما تضمن الطرح توفير ۱۱۲ قطعة أرض سكنية ضمن الأراضي المطروحة لذوي الهمم.

 

