عقارات

تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتوسط بأسيوط الجديدة (صور)

وزارة الإسكان، فيتو
وزارة الإسكان، فيتو

كشفت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط ضمن برنامج مسكن.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة 27 قطعة أرض بمساحة 150 مترًا مربعًا، وسعر المتر 4170 جنيهًا.

وأسيوط الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث، تقع ضمن مدن إقليم أسيوط، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا ضمن محافظة أسيوط، تقع المدينة شرق النيل على طريق القاهرة / سوهاج وتبعد حوالي 15 كم من مدينة أسيوط الحالية، تشغل المدينة مساحة حوالي 33849.49 فدان، ويقطنها حوالي 75 ألف نسمة، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 2000 حيث صدر القرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000.
 

ويستمر التقديم حتى ١٣ نوفمبر ۲۰۲٥ المقبل.

وتطرح الوزارة (۲۳۳۳) قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمميز والأكثر تميزًا ضمن الطرح السادس "مسكن".

وحددت الوزارة قيمة جدية حجز أراضي الإسكان المتوسط بقيمة 25 ألف جنيه.

ورابط التقديم من هنا 

وأشارت الوزارة إلى توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

 

إتاحة الأراضي بـ 18 مدينة جديدة 

وتم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

 

الأراضي المطروحة لذوي الهمم

وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة مقسمة كالآتي: ۱۳۳۱ قطعة أرض إسكان متوسط بـ ۸ مدن جديدة، و۸۲۸ قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة، و١٧٤ قطعة أرض إسكان أكثر تميزا بـ 3 مدن جديدة، كما تضمن الطرح توفير ۱۱۲ قطعة أرض سكنية ضمن الأراضي المطروحة لذوي الهمم.

