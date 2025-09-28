أخبار مصر اليوم: قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة.. قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد 1 أكتوبر.. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام البكالوريا في المدارس الخاصة

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 60 لسنة 2025، بشأن وضع قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم وتوفير نماذج تعليمية دولية معتمدة داخل مصر.

نظام البكالوريا في المدارس الخاصة

ونص القرار في مادته الأولى على السماح للمدارس الخاصة التي تستوفي الشروط بالحصول على ترخيص رسمي لتطبيق نظام البكالوريا، بشرط حصول الطلاب على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية، والالتزام بالكود المدرسي والاشتراطات الفنية والمواصفات المطلوبة لتدريس المنهج وفقًا لمعايير البكالوريا.

وأكد القرار على ضرورة التزام المدارس الخاصة المرخص لها بتطبيق النظام، بكافة القواعد المطبقة في المدارس الرسمية المناظرة، سواء فيما يتعلق بالمناهج أو نظم التقييم أو الامتحانات أو قواعد ورسوم التقدم للاختبارات.

نظام البكالوريا التكنولوجية

كما ألزم القرار المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل البكالوريا بتمكين الطلاب من اختيار الالتحاق بنظام البكالوريا أو التعليم الثانوي العام، ومنع تحصيل أي رسوم إضافية مقابل هذا الاختيار.

وشدد القرار على أن الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة، والمديريات التعليمية المختصة، تتولى الإشراف الفني والإداري الكامل على المدارس الخاصة المصرح لها بتطبيق نظام البكالوريا، وعلى أن يتم الالتزام بكافة الضوابط والشروط والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وتضمن القرار في مادته الثانية أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026.

قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب للانعقاد 1 أكتوبر المقبل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 546 لسنة 2025 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دورة الانعقاد العادى من الفصل التشريعي الثانى.



ولي أمر يعتدي على معلم بالغربية و"النقابة" تتقدم ببلاغ للشرطة

تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، إخطارًا، يفيد بتعرض المعلم محمد سمير فهيم، بمدرسة قرية شبرا بابل الابتدائية التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، للاعتداء من قِبل ولي أمر، وذلك خلال الفترة المسائية بالمدرسة.

وأوضحت التفاصيل إلى محاولة ولي الأمر إدخال نجله بالقوة إلى الفصل فى الحصة الدراسية الأخيرة، وطلب منه المعلم اتباع قواعد المدرسة وانتظام اليوم الدراسي، إلا أن ولى الأمر قام بالتعدى على المعلم بالسب والضرب داخل المدرسة.



وعلى الفور كلف خلف الزناتي، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، برئاسة محمد سيف النصر، بمتابعة الواقعة مع محامي النقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المعلم، حيث تم تقديم بلاغ رسمى للشرطة ورافق المعلم محامي النقابة الفرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واحتجاز ولى الأمر المتعدى على المعلم.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة تعد الثانية خلال 3 أيام فقط بالمحلة الكبرى.

وزير الصحة: إجراء 60.5 مليون فحص لطلاب المدارس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، فعاليات احتفالية اليوم الوطني لمكافحة التقزم 2025، تحت شعار «بنمو كل طفل.. تنمو مصر»، لاستعراض الجهود والإنجازات التي حققتها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وما أسفرت عنه من نتائج ملموسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي؛ والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ والدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري؛ والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ والسيد مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة؛ إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

التزام الدولة المصرية بحق أطفالها في النمو السليم

وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا اليوم ليس مجرد احتفال، بل هو تأكيد على التزام الدولة المصرية بحق أطفالها في النمو السليم والتعليم الجيد والحياة الكريمة، ورسالة واضحة للعالم بأن صحة الطفل هي الركيزة الأساسية للتنمية والبناء والمستقبل.

وأوضح الوزير أن التقزم وسوء التغذية المزمن ليسا تحديات صحية فحسب، بل عائق أمام بناء رأس مال بشري قادر على الإسهام في نهضة الوطن، وفي هذا السياق، كانت مصر من أوائل الدول التي واجهت هذا التحدي بوعي وإرادة سياسية واضحة، من خلال إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019 المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بما يشمل الأنيميا والسمنة والتقزم.

وأضاف أن المبادرة تحولت خلال سنوات قليلة إلى قصة نجاح وطنية ونموذج عالمي، حيث تم إجراء 60.5 مليون فحص لطلاب المدارس، واستفاد أكثر من 22 مليون طالب، كما تم تحويل ما يقرب من مليوني طالب لتلقي العلاج والمتابعة الطبية المستمرة عبر شبكة تضم أكثر من 250 عيادة تابعة للتأمين الصحي في مختلف المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن جهود المبادرة لم تقتصر على الفحص والعلاج، بل امتدت إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة سوء التغذية وتأثيره السلبي على صحة الطفل ومستقبله، مع التأكيد على الدور الحيوي للمعهد القومي للتغذية في توعية الأسر المصرية.

وأكد أن الدولة تضع الاستثمار في رأس المال البشري وصحة المواطن في صميم أولوياتها، كما تجلى في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنظم الغذائية والتغذية (2023-2030)، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

مواجهة التحديات الصحية تتطلب عملًا جماعيًا وتكاتف الجهود

وفي ختام كلمته، شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة على أن مواجهة التحديات الصحية تتطلب عملًا جماعيًا وتكاتف الجهود، موجهًا الشكر إلى جميع الجهات الشريكة والأطقم الطبية التي ساهمت في هذا الإنجاز الوطني، الذي يمثل خطوة جديدة نحو بناء مستقبل أكثر صحة وازدهارًا لأبناء مصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن مصر حققت إنجازًا غير مسبوق في مواجهة أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، حيث شهدت معدلات التقزم تراجعًا من 7% عام 2019 إلى 4% عام 2025، وانخفضت معدلات السمنة من 13% إلى 8%، وتراجعت معدلات الأنيميا من 23% إلى 9% خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن الإنجاز الحقيقي يكمن في الأثر الاقتصادي والاجتماعي، حيث أثبتت مصر أن الاستثمار في صحة الطفل هو أذكى استثمار اقتصادي لأي دولة.

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

أيام قليلة وستنعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهي اللجنة المعنية بتحديد أسعار الوقود وفقا للضوابط والمعايير المحددة، وتواصل أعمالها بشكل دوري لتقييم الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وفي هذا السياق، أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن احتمالية اتخاذ اللجنة قرارًا بإلغاء الدعم نهائيًا عن البنزين في اجتماعها القادم، حالة من القلق بين ملايين المواطنين، ويعود ذلك إلى الأثر المباشر لسعر الوقود على الحياة اليومية للمواطن، نظرًا لارتباطه بتكاليف النقل وأسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "فيتو " عن موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي وحجم الزيادة المتوقعة في أسعار البنزين في ظل اتجاه الحكومة للإبقاء على الدعم المادي للسولار تجنبا لارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

الإبقاء على دعم السولار لارتباطه بعدد من الصناعات



أشار مصدر بوزارة البترول “لفيتو”، أن الدعم سيستمر على السولار بعد تحريك الأسعار المقبلة للبنزين لارتباطه بعدد من الصناعات واحتياجات المواطن اليومية، مبينا أنه المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري الخميس المقبل الموافق 2 من أكتوبر 2025، وهو الموعد المحدد للانعقاد، وذلك وفق جدول اجتماعات اللجنة الذي يعقد بشكل نصف سنوي وفقا لقرارتها الأخيرة بعد أن كان انعقادها قبل ذلك كل ثلاث شهور بمثابة أربع مرات في كل عام منذ تأسيس لجنة التسعير، وكان انعقادها في الشهور التالية: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام.

تخوف كبير من رفع الدعم

تتخوف شريحة كبيرة من المواطنين من رفع الدعم عن المواد البترولية، مما يترتب علي ذلك زيادة كبيرة في أسعار المواصلات بالإضافة الي زيادة كبيرة في كافة أسعار المواد الغذائية، حيث تعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية (بنزين وسولار) خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025.

الأمر الذي يدل على أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيًّا بنهاية ديسمبر 2025، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المُبرم مع صندوق النقد الدولي.

الأسعار المتوقعة للبنزين بعد الانعقاد

وتوقع عدد من خبراء الطاقة أنه من المحتمل زيادة في أسعار الوقود بنسبة كبيرة، لقرب انتهاء المدة المحددة لرفع الدعم، حيث قد تصل أسعار الوقود لأعلى من 20 جنيه للتر.

أسعار البنزين بعد الزيادة المتوقعة الأسبوع المقبل والتي قد يصل سعر البنزين إلى الآتي:

بنزين 95: زيادة بنحو 2 جنيه ليصل إلى 21 جنيهًا للتر.

بنزين 92: زيادة بنحو 2.75 جنيه ليصل إلى 20 جنيهًا للتر.

بنزين 80: زيادة بنحو 1.25 جنيه ليصل إلى 17 جنيهًا للتر.

فيما صرح مصدر بالهيئة العامة للبترول، أن أسعار البنزين بكافة مشتقاته سوف تشهد أكبر نسبة زيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة وفقا لآخر تسعير أقرته اللجنة، مبينا أن آلية التسعير المحلي لأسعار الوقود في مصر تختلف جذريًّا بناءً على مستويات الأسعار العالمية.

وبين المصدر أن مسألة رفع الدعم يُحتّم علي لجنة التسعير المضي في الزيادة النصف سنوية، وذلك للاقتراب من رفع الدعم نهائيًّا بالإضافة الي تلميح الحكومة بأنها الزيادة الأخيرة وتوجيه هذا الدعم لخدمات أخرى مثل التعليم والصحة، مؤكدا أن لجنة التسعير الأخيرة رفعت أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5 بالمئة، وأن اللجنة القادمة قد ترفع النسبة إلى 20 في المائة في أسعار البنزين.

نقل الدعم إلى خدمات الصحة والتعليم

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، مبينا أن تكلفة الوقود لا تتوقف علي الشراء من الأسواق العالمية فقط، ولكن هناك عوامل أخرى منها النقل وتجهيز الوقود كمادة جاهزة للاستخدام تضاف إلى سعر الوقود.

وقال: إن الدولة تتحمل أكثر من 130 مليار جنيه ضمن الموازنة العامة لدعم أسعار البنزين، وتعمل حاليا على توجيه هذا المبلغ لتخفيف هذا الدعم وتحويل الي القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية سيكون في شهر أكتوبر المقبل ووفق آخر انعقاد للجنة تسعير للمواد البترولية والتي أقرت بانعقادها كل 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

أسعار البنزين اليوم

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في 11 أبريل الماضي عن زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:

- بنزين 95.. 19 جنيه لتر

- بنزين 92.. 17.25 جنيه لتر

- بنزين 80. 15.75 جنيه لتر

- السولار.... 15.5 جنيه لتر

- والكيروسين....15.5 جنيه لتر

-المازوت المورد لباقى الصناعات بلغ سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

- وأسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم 200 جنيه

- وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

- وطن الغاز الصب 16000 جنيه

- والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

- وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.