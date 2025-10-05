الإجراءات الجنائية والبناء الموحد والأحوال الشخصية، قوانين تنتظر الحسم قبل نهاية عمل البرلمان

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد السادس الذي يبدأ الأربعاء المقبل، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ورغم الفترة القصيرة لدور الانعقاد السادس المنتقص التى تصل إلي ثلاث شهور فقط وتتخللهم إجراءات انتخابات مجلس النواب، إلا أن هناك عدد من مشروعات القوانين الهامة التى تنتظر الحسم، والتى سيكون من المتوقع وفقا لمحدودية جلسات المجلس ونشاطه في دور الانعقاد السادس المنتقص، أن يتم ترحيل حسم تلك القوانين إلي المجلس الجديد الذى سيتم تشكيله في شهر يناير المقبل.

مشروعات القوانين

ويعد قانون الإجراءات الجنائية من أبرز مشروعات القوانين التى تدرج علي أجندة مجلس النواب، وكذلك مشروع قانون البناء الموحد بالإضافة لمشروع قانون التعاونيات الزراعية ومشروع قانون الأحوال الشخصية، ولاسيما بعد إعلان الحكومة قرب الانتهاء منها وإحالتها المجلس.

اعتراض رئيس الجمهورية

وترصد فيتو تفاصيل إجراءات البرلمان لبحث اعتراض رئيس الجمهورية ومدى إمكانية استكمال تلك الإجراءات في البرلمان المقبل.

خطاب اعتراض رئيس الجمهورية

ومن المقرر أن يحيل رئيس المجلس، خطاب اعتراض رئيس الجمهورية علي مشروع القانون إلي اللجنة العامة للمجلس، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.

حيث سبق وأعلن المجلس عن التزامه بتطبيق المادة (١٧٧/ فقرة ٣) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٦، والتي تنص على أن:" وفي حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال."

كما وجه المجلس دعوة إلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للإدلاء ببيان في هذا الشأن؛ في جلسة المجلس الأربعاء، بما يضمن إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، وبما يليق بعزيمة مصر على أن يكون قانونها الجنائي الجديد نموذجًا يُحتذى في الدقة التشريعية، وصون حقوق الإنسان، وترسيخ منظومة عدالة جنائية متكاملة تكفل سيادة القانون وصون الحقوق.



التفاصيل الكاملة للإجراءات الدستورية

ومن جانبه استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التفاصيل الكاملة للإجراءات الدستورية بعد رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اعتراض رئيس الجمهورية

وقال فوزي في تصريح خاص ل فيتو،: في البداية اعتراض رئيس الجمهورية علي أى مشروع قانون هو حق دستوري أصيل، وهذا الحق يمكن أن يسمح لرئيس الجمهورية بالاعتراض علي عدد من المواد بمشروع القانون، كما يمكنه من الاعتراض علي مشروع القانون كاملا.

وأضاف، وفق الدستور فمجلس النواب في هذه الحالة يكون أمام خياران بعد بحث الاعتراض والاستماع للحكومة بشأن الاعتراض علي مشروع القانون، وهما إما أن يتبنى اعتراضات الرئيس أو أن يتمسك بمشروع القانون كما هو، وإذا أراد التمسك يكون ذلك بموافقة أغلبية الثلثين.

وتابع، ولكن من خلال قراءة البيانات الصحفية الصادرة عن مؤسستى الرئاسة والبرلمان، يتبين أن الاعتراض ينصب علي عدد من المواد المعترض عليها وليس المشروع كله، كما يتبين ترحيب مجلس النواب بذلك الاعتراض، مما يشير إلي تبنى المجلس اعتراضات الرئيس.



وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الإجراءات المقررة هنا ستكون مع بداية دور الانعقاد السادس، وهو آخر دور انعقاد ومدته قصيرة تصل إلي ثلاث شهور فقط.



الانتخابات البرلمانية

ورأى فوزي، أن المدة المتبقية من عمر المجلس الحالي قد لاتكون كافية لإعادة التدبر في المواد المعترض عليها، لاسيما مع ضيق وقت المجلس في ظل إجراءات الانتخابات البرلمانية وكذلك في ظل ما جاء في البيان الصحفي بشأن الاعتراض والذى أشار الي عدم دقة المصطلحات المستخدمة في القانون، الأمر الذى يتطلب أن تكون مصطلحات النصوص الجنائية دقيقة جدا لا تحتمل أكتر من تفسير بقدر الإمكان.



وأضاف، كما أن ذلك القانون كله متماسك مع بعضه، وبالتالي قد تمتد يد المشرع لمادة ثم يمتد لتعديل مادة أخرى، لذلك لا أريد أن يقوم البرلمان بإجراء التعديلات المطلوبة في ذلك القانون تحت ضغط الوقت، لاسيما وأن تلك المواد تتعلق بالحريات.

الفصل التشريعى الثالث



وقال أستاذ القانون الدستوري، لا مانع من أن يكمل مجلس النواب المقبل مسيرة تعديل ذلك القانون في الفصل التشريعي الثالث.

