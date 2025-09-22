الإثنين 22 سبتمبر 2025
وزير الشئون النيابية: الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتمد على التقدير السياسي

استعرض المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كل ما يتعلق بإعادة الرئيس لقانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب

وقال فوزى: إن اللائحة الداخلية لم تحدد لمجلس النواب وقتًا معينًا للانتهاء من مشروع القانون حال اعتراض الرئيس عليه، وهو أمر يخضع للتقدير القانوني حسب حجم التعديلات والتقدير السياسي.

وتابع وزير الشؤون النيابية، أيضًا وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تعد حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وأكد أن الحكومة تشارك في كل اجتماعات السلطة التشريعية كجزء من المناقشات ولكن القرار النهائي لمجلس النواب.

 

وشهدت الساعات الأخيرة، صدور توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع القانون إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وقدم مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/ 8/ 2025 إلى الرئيس السيسي بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

 

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

