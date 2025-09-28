الأحد 28 سبتمبر 2025
أغنية "ما بصدق" لـ يارا تتجاوز نصف مليون مشاهدة خلال أسبوعين

يارا
يارا

تصدرت أغنية “ما بصدق” للمطربة اللبنانية يارا قائمة الأغاني الأكثر استماعًا بين أغاني ألبومها الجديد “تغيير الفصول”، حيث حققت الأغنية أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب 

تحدثت المطربة اللبنانية يارا من قبل، عن ألبومها الجديد الذي يحمل اسم تغيير الفصول، الذي طرحته مؤخرًا عبر يوتيوب ومنصات الاستماع. 

وأوضحت أنه كان هناك العديد من المحاولات من البعض لإقناعها بتغيير موسيقاها التي اعتاد عليها الجمهور، ولكن هذه المحاولات لم تنجح، واستمرت في تقديم ما ينتظره جمهورها منها.

ومن ناحية أخرى، يضمّ ألبوم تغيير الفصول لـ يارا، 12 أغنية، منها 9 باللهجة اللبنانيّة و3 باللهجة المصرية، وطرحته عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي.

