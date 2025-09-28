الأحد 28 سبتمبر 2025
رفضت عرضه لخطبتها، حجز متهم بالتحرش بفتاة داخل سوبر ماركت بالجيزة

التحقيق في الواقعة
أمرت نيابة الجيزة بحجز عامل تحرش بفتاة داخل سوبر ماركت بأكتوبر، لرفضها الخطبة له عندما تقدم لها قبل ذلك، 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

ضبط عامل تحرش بعاملة داخل سوبر ماركت بأكتوبر

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب تقدم للفتاة يريد خطبتها، لكنها رفضته، فرآها بعدها في السوبر ماركت فحضنها وتحرش بها، وفر هاربا، وحاول الأهالي اللحاق به لكن دون جدوى.

وتقدمت الفتاة ببلاغ ضد الشاب على إثر تعديه عليها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته. 

