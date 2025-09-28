رفضت عرضه لخطبتها، حجز متهم بالتحرش بفتاة داخل سوبر ماركت بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحجز عامل تحرش بفتاة داخل سوبر ماركت بأكتوبر، لرفضها الخطبة له عندما تقدم لها قبل ذلك، 24 ساعة على ذمة التحريات.

ضبط عامل تحرش بعاملة داخل سوبر ماركت بأكتوبر

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب تقدم للفتاة يريد خطبتها، لكنها رفضته، فرآها بعدها في السوبر ماركت فحضنها وتحرش بها، وفر هاربا، وحاول الأهالي اللحاق به لكن دون جدوى.

وتقدمت الفتاة ببلاغ ضد الشاب على إثر تعديه عليها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.