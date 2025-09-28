ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن هناك "فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط".

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن إعلانه الذي جاء بعد أيام من تصريحه بأنه على وشك التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط. الجميع على استعداد لشيء مميز. شيء سنحققه لأول مرة على الإطلاق".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: إن امتناع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الرد على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير القلق.

خطة من 21 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة

وكان مصدر مطّلع أكد لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن إدارة ترامب اقترحت خطة من 21 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، تنص على الإفراج عن جميع الأسرى خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق مقابل انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأضاف المصدر للشبكة الأمريكية أن الخطة تمت مشاركتها مع قادة عرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن من غير الواضح ما إذا كانت حماس قد اطّلعت عليها، وقد تكون المقترحات قد خضعت لتعديلات خلال الأيام الأخيرة، وإذا تم تسليمها، فمن المرجح أن تُنقل عبر الوسطاء إلى فريق التفاوض التابع لحماس في الدوحة.

