أخبار مصر

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء الذكرى الـ 55 لرحيل عبد الناصر

الفريق أول عبد المجيد
الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة
أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ووضع الفريق أول عبد المجيد صقر  إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

 كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم اعتزاز  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالدور التاريخى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجهوده فى دعم قضايا الأمة، مشيرًا إلى أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن مسيرة الزعيم الراحل ستظل نبراسًا مضيئًا تستلهم من إرثه الأجيال المتعاقبة قيم الكفاح والنضال من أجل رفعة الأوطان.  

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

