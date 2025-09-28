السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 38 مكرر (ب)، الصادرة في سبتمبر 2025، 4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء وتعديل بعض أحكام عدد ممن الجامعات الخاصة.

-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 521 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2021، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا.

-والقرار الجمهوري رقم 522 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2021، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الابتكار.

-والقرار الجمهوري رقم 523 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة وادى النيل بالفيوم.

-والقرار الجمهوري رقم 524 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.