الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 38 مكرر (ب)، الصادرة في سبتمبر 2025، 4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء وتعديل بعض أحكام عدد ممن الجامعات الخاصة.
-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 521 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2021، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا.
-والقرار الجمهوري رقم 522 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2021، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الابتكار.
-والقرار الجمهوري رقم 523 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة وادى النيل بالفيوم.

-والقرار الجمهوري رقم 524 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

 


 

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة في التعليم العالي

 


 

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

