الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع مركز تحكم إقليمى بالإسكندرية الممول من خلال قرض قيمته (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة (10) ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

تجنب الازدواج الضريبى

كما أصدر الرئيس السيسي قرارh رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

مشروع إنشاء مركز محاكاة

كما أصدر الرئيس السيسي قرارh رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على «محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات فى مصر» الممول بمنحة قيمتها 7٫481٫481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.



