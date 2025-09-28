تشمل سيارات وتكاتك وجرارات، تفاصيل جلسة مزاد علني كبير لبيع مركبات حكومية

أعلنت وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية - الإدارة المركزية للمبيعات - عن تنظيم جلسة مزاد علني كبير يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، لبيع عدد كبير من مركبات النيابات التي تشمل توك توك، موتوسيكلات، سيارات بيك أب، سيارات ملاكي، وجرارات زراعية من ماركات متعددة.

ويضم المزاد سيارات من علامات معروفة مثل: شيفروليه، سوزوكي، فيات، بيجو، نصر، تويوتا، إيسوزو، مازدا، BMW، بي واي دي، ميتسوبيشي، هيونداي، دايو، فولكس، بَجاج، كيا، نيسان، رينو، سيات، بولونيز.

وأوضحت الهيئة أن المزاد يشمل: مركبات من ماركات وموديلات وحالات فنية مختلفة، ما يتيح للمشترين فرصة الاختيار بما يتناسب مع احتياجاتهم.

تفاصيل جلسة مزاد مركبات نيابات

ومن المقرر أن تقام جلسة مزاد مركبات نيابات غدًا الإثنين 29/9/2025، في قاعة المزاد بمبنى رئاسة هيئة النقل العام - آخر امتداد شارع رمسيس - الجبل الأحمر - مدينة نصر - القاهرة.

ويمكن دخول المزاد من خلال شراء كراسة الشروط بنحو 400 جنيه، وتأمين دخول المزاد 10,000 جنيه (يسترد في حال عدم الترسية)، ونسبة العمولة 15% من قيمة البيع النهائي.

وأكدت الهيئة أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية الكائن بـ شارع الدكتور محمد حامد فهمي، الدقي – الجيزة، برج 2 أبراج وزارة المالية.

