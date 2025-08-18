مزاد علني لسيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة

تستعد الهيئة العامة للخدمات الحكومية لعقد جلسة مزاد علني يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وذلك بقاعة نادي الجزيرة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لبيع سيارات وبضائع متنوعة خاصة بجمارك مطار القاهرة، وجمارك تفتيش الركاب، والبيع الجمركي، ومخزن 6 أكتوبر والملاحق التابعة له.

بيع سيارات وبضائع متنوعة خاصة بجمارك مطار القاهرة



ويتضمن المزاد تشكيلة واسعة من السيارات الملاكي من ماركات عالمية مختلفة تشمل: نيسان، فولكس فاجن، تويوتا، مرسيدس، BMW، جراند شيروكي، فورد، كرايسلر، كاديلاك، أودي، لاند روفر، وهيونداي، بموديلات وطرازات متعددة.



كما يضم المزاد بضائع جمركية متنوعة من بينها: سجائر، مشروبات روحية، ملابس، أحذية، شنط سفر، أكسسوارات حريمي ورجالي، خيوط، ماكينات طباعة، أجهزة وأدوات طبية، لعب أطفال، قطع غيار سيارات، مستلزمات اتصالات، شيش إلكترونية ولوازمها، مفروشات، أثاث، كاوتش، سماعات، أجهزة كمبيوتر وتليفونات محمولة ولوازمها، بطاريات، إلى جانب سلع أخرى.



أكدت الهيئة أن المعاينة هي أساس البيع، وأنه يسقط حق أصحاب المعامل ما لم يتم سحبها قبل اعتماد جلسة المزاد، لافتة إلى أن بعض البضائع تباع برسم الصادر وأخرى برسم الوارد.

ويشترط لدخول المزاد سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين، مع دفع 30% فور رسو المزاد، واستكمال باقي القيمة خلال 15 يومًا.

وأوضحت الهيئة أن البيع يتم بدون عمولة، وفقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط المتاحة بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية – امتداد شارع رمسيس، برج (2).

