الإسكندرية الأزهرية تكرم طلابها الفائزين في مسابقة التغيرات المناخية

شهدت منطقة الإسكندرية الأزهرية حفل تكريم الطلاب المشاركين في مسابقة التغيرات المناخية برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر،والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

قام الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بتسليم شهادات التكريم للطلاب المتميزين الذين شاركوا في هذه المبادرة، والتي جاءت بالشراكة بين الأزهر الشريف – ممثلًا في منطقة الإسكندرية الأزهرية وتوجيه اللغة الإنجليزية بقيادة نعمة علام – وجامعة لندن (UCL).

شهد الحفل حضور نخبة من القيادات، منهم الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية والتعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور سامي فؤاد، مدير الشؤون القانونية بقطاع المعاهد الأزهرية ومحمود رضا، ممثل مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتورة داليا الهواري، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الإسكندرية.

وعبّر الطلاب المشاركون عن وعيهم بقضية التغير المناخي من خلال لوحات فنية وإبداعات مبهرة تحمل رسائل أمل تدعو لحماية البيئة، مؤكدين أن الأجيال الجديدة قادرة على إيجاد حلول عملية للتحديات البيئية العالمية.

